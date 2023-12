Kutatói elit a pécsi egyetemen (X)

A Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontban prof. dr. Jakab Ferenc vezetésével 2017-ben került kialakításra az a BSL-4-es laboratórium, amely a mai napig meghatározó szerepet tölt be a hazai és a nemzetközi virológiai kutatásokban. A pécsi labor egyértelműen stratégiai előnyt jelent a virológiai kutatásokban, hiszen Közép-Európában egyedül itt található olyan magas biológiai biztonságú labor, amely kizárólag kutatási célokat szolgál. Az ilyen kutatási facilitások nagy része, mintegy kétharmada népegészségügyi vagy védelmi feladatokat lát el.

A mikrobiológiai laboratóriumokat négy osztályba soroljuk, attól függően, hogy milyen vírusokat, gombákat, parazitákat, toxinokat és prionokat vizsgálnak benne. A BSL-1-ben ártalmatlan mikrobákkal, míg a BSL-4-ben a leghalálosabb kórokozókkal dolgoznak a kutatók. Ezek halálozási rátája igen magas, általában légúton terjednek és nincs ellenük se hatásos antivirális szer, se vakcina.

Forrás: Pécsi Tudományegyetem

Fontos kiemelni, hogy csakúgy, mint minden más kutatási felszerelés, a BSL-4-es laboratórium is egy eszköz. Magasan képzett szakemberek nélkül mondhatni használhatatlan. Az ilyen laboratóriumokban világviszonylatban is csupán alig több mint ötszáz kutató végezhet munkát, közülük jó néhányan a PTE Virológiai Nemzeti Laboratórium munkatársai. Ezen kutatók számának pontos ismerete a szakma számára nyilvánvalóak, azonban biovédelmi szempontból a nyilvánosság nem ismerheti ezeket az adatokat.

Az, hogy a PTE Virológiai Nemzeti Laboratórium rendelkezésére áll egy ilyen magas biobiztonságú, kutatási célokat szolgáló laboratórium, több szempontból is stratégiai előnyt jelent. Mivel a közép-európai régióban csak BSL-3-as laboratóriumok találhatók, így a VNL központi szerepet tölt be a virológiai kutatásokban. Számos nemzetközi partner keresi fel az intézményt, hiszen Pécsen a laborfacilitás mellett a kiemelkedő szakmai háttér is adott.