Kiderült mi az oka a kismamáknál jelentkező erős hányingernek

A terhesség jellegzetes, korai tünetei közé tartozik a reggeli émelygés, hányás, ami általában pár hét alatt elmúlik. Van azonban ennek egy, a kismamák kb. 2 százalékát érintő formája, amely igen súlyos, naponta többszöri hányással járó állapot. Ez már kimondottan kóros és káros, hisz kiszáradáshoz, fogyáshoz vezethet, veszélyt jelent mind a kismamára, mind a magzatra. Egy új kutatásnak sikerült kiderítenie, milyen biológiai ok rejtőzik e súlyos hányásos forma hátterében. Az eredményeket a Science ismertette.

A vizsgálatok feltárták, hogy a növekvő magzat által termelt egyik hormon, a GDF15 mennyisége játszik főszerepet a tünetek súlyosságában. Az is kiderült, hogy a kismama szervezetének terhesség előtti GDF15-szintje is befolyásolja azt, mennyire is lesz érzékeny a várandósság során e hormonra.

A GDF15 az émelygéssel kapcsolatba hozott hormon, amely mindenkinek a vérében megtalálható, még a fogyást elősegítő szerként is tesztelték, mivel elnyomja az étvágyat. A teherbe eséstől kezdődően folyamatosan emelkedik a szintje, és már ismert volt, hogy minél magasabb e szint, annál inkább esélyes az illető kismama a hányásra. Egyes vélemények szerint e hormon hatására válik a kismama extrán érzékennyé az erős szagokra és ízekre, talán azzal a céllal, hogy így elkerülje a magzatra nézve veszélyesebb élelmeket.

A kutatók néhány kismamát vizsgáltak, a vérükben található GDF15 szerint. Genetikai vizsgálat alapján tudták, hogy ezek a kismamák a hormonnak egy-egy, kissé eltérő változatával rendelkeztek, ez alapján pedig ellenőrizni tudták a hormon forrását. Kiderült, hogy szinte kizárólag a magzatokból eredt. Számos további, kismamák százainak bevonásával, felméréssel igazolták, hogy valóban a magasabb hormonszinttel rendelkező kismamák szenvedtek inkább a hányástól, illetve közülük kerültek ki azok is, akik végül kórházba kerültek a hányás súlyossága miatt. Azonban nem minden esetben nyújtott magyarázatot pusztán ez.

A kutatók úgy vélték, hogy azok, akik még a terhességük előtt igen alacsony GDF15-szinttel rendelkeztek, sokkal érzékenyebben reagálhatnak a hormonszint emelkedésére a teherbe esést követően.

A kutatók egerekkel is végeztek kísérleteket, a GDF15 hatásáról. Arra jutottak, ha a terhességi magas GDF15 szintet szimuláló injekciót adtak, az egerek elkerülték az élelmet, vagyis úgy viselkedtek, mint egy folyamatos hányingerrel küzdő kismama. Ám, ha ezt néhány nappal megelőzően kaptak egy olyan injekciót, amelyből csak igen lassan szívódott fel a GDF15, akkor nem alakult ki náluk az élelem elkerülése a nagy adag injekció után se. Gyakorlatilag a felkészítő injekció segítségével a hiperérzékenységet sikerült elkerülni.

Ez számos dolgot megmagyaráz, és azt a lehetőséget is magában rejti, hogy megelőzhető a súlyos hányással járó helyzet azoknál, akik hajlamosak rá.

Addig persze, míg ezt valóban alkalmazni is lehet a kismamákon, még sokat kell vizsgálódni és kísérletezni, azonban igen kecsegtetőnek gondolják a szakemberek ezt a módszert.