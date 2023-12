Nem véletlen a születésnapok halmozódása egy családban

Meglepően gyakori, hogy egy anya-gyereke vagy apa-gyereke páros ugyanabban a hónapban ünnepelje a születésnapját, és persze a testvérek esetében is gyakori ez a jelenség. Egy újonnan, a Journal of Demongraphy szakfolyóiratban közzé tett kutatás francia és spanyol családok születésnapjait elemezte. Egyrészt azt mérték fel, hogy a gyerekek hajlamosak-e az anyjukkal egy hónapban születni, illetve azt, hogy általában egy családon belül mennyire jellemző a hasonló időre eső születésnap.

A kutatás során több mint 10 millió születés kapcsán végezték el az összefüggések vizsgálatát egy olyan adatbázis alapján, ahol a született gyerek saját születésnapján túl szerepeltek a szülők és a korban hozzájuk legközelebbi testvérük születésnapjai is.

Általában minden országra jellemző, hogy mely hónapban születik a legtöbb gyerek. Azonban amikor a kutatók nem ország szerint, hanem az anya születési hónapja szerint csoportosították a születési adatokat, kiderült, hogy az anyákkal egy hónapban született gyerekek voltak többen. Úgy végezték el a számításokat, hogy az aktuális gyerek és a három feljegyzett családtagja születési ideje közti különbséget számadattá alakították, majd grafikonon ábrázolták: minél közelebb születtek időben közel egymáshoz, annál kiugróbb csúcsot mutatott a grafikon. Az év során ez minden egyes hónapban megmutatkozott, vagyis az adott hónapban szülinapos anyukáknak nagyobb eséllyel volt a gyereke is ugyanakkor szülinapos.

Anyák és gyerekeik születésnapjának ideje közti eltérés, havi lebontásban – a csúcsok azt jelzik, hogy az adott hónapban született anya és gyereke mennyire közel született időben az anyához. Gyakorlatilag minden hónapban ott van az átlagból kilógó kicsúcsosodásként az anyával közel egy időben született gyerek. Forrás: Journal of Demongraphy

Korábban más kutatók ugyan vizsgálták már ezt a lehetséges összefüggést, de csupán néhány ezer fős adatbázison, és nem találtak ilyen eredményt. Az ellentmondás magyarázatához most is elvégeztek a kutatók egy hasonló méretű, pár ezer emberből álló adatsoron (ami a teljes, 10 milliós adatbázis része volt) ugyanilyen elemzést, és be is igazolódott: túl kevés adaton nem lehet kimutatni az összefüggést.

Azt ugyan nem tudjuk, hogy vajon mi okozhat efféle szezonális kapcsolatot a szülő és a gyerek születési ideje között, de azt tudjuk, hogy ez a családokban tovább halmozódik. Egyetlen lehetséges kapcsolatot találtak: az a szülők születésnapja és a házasságkötés időpontja között. Valószínű tehát, hogy kulturális ok rejlik a háttérben, nem pedig biológiai.