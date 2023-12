Erre is jók a macskás videók

A NASA a lézeres űrkommunikációt tesztelte nemrégiben, a célpontjai felé utazó Psyche űrszonda segítségével. A szonda 2023 októberében indult el, és a kísérlet idején a Hold-Föld távolság kb. 80-szorosánál, 31 millió kilométerre járt a Földtől.

Az úgynevezett Mélyűri Optikai Kommunikációs Hálózat (DSOC) december 11-én végzett tesztje során egy macskás videót küldött haza a szonda. Ne aggódjon senki, nem a cica utazott a világűrbe, csak a felvétele: a videó a szonda memóriájában volt. Azonban stílszerűen, a lézeres kommunikációt lézerpointerrel játszó cica segítségével tesztelték. A teszt lényege az volt, hogy egy igen nagy felbontású videót továbbítson a szonda a Földre, ezzel a majdani távoli emberes küldetések adatátviteli lehetőségeit ellenőrizhették.

A 15 másodperces videón látható vörös cirmos neve Taters, a Jet Propulsion Laboratory (Sugárhajtás Laboratórium) egyik alkalmazottjának cicája. A lézerpointerrel játszó cica ultra HD felbontású videójába még egy grafikát is belekódoltak, amelyen többek között a Palomar-hegyi Obszervatórium és persze a Psyche űrszonda pályája szerepel. E lényegtelen adatok mellett a cica szívverésének üteme, a színe és a fajtája is természetesen a grafikára került.

A sikeres továbbításnak köszönhetően a NASA tovább fogja fejleszteni ezt a technológiát. „A sávszélességünk növelése alapvető fontosságú ahhoz, hogy a jövő tudományos és kutatási céljait elérhessük. Várakozással tekintünk e technológia további fejlődésére, valamint arra a kommunikációra, ami a jövő bolygóközi küldetései során zajlik majd” – mondta el Pam Melroy, a NASA igazgatóhelyettese.

A videó jele 101 másodperc alatt érkezett haza a szondáról, a maximális sávszélesség, amelyet a lézeres kommunikáció során kihasználtak, 267 Mbps (megabit per másodperc) volt. A közeli-infravörös tartományban sugárzott jelet a kaliforniai Palomar-hegyi Obszervatórium Hale-teleszkópja segítségével vették, majd innen kábelen a NASA JPL dél-kaliforniai központjába továbbították, ahol „valós időben” lejátszották azt.

A NASA „szemei”, a Deep Space Network antennahálózata, amely a különféle mélyűri küldetésekkel kommunikál. Forrás: NASA

A lézeres mélyűri kommunikáció nagyságrendekkel nagyobb adatmennyiség átadását teszi lehetővé a legmodernebb rádiós kommunikációhoz képest. Példaként a New Horizons űrszonda a cikk írásának pillanatában a Deep Space Network canberrai állomásának küld adatot 841,7 bit per másodperc sebességgel, az Arab Emírségek Mars-szondája 241,9 bit per másodperc sebességgel kommunikál a hálózat madridi állomásával. Érthető tehát, hogy érdemes fejleszteni, a különbség hatalmas a lézer javára.

„Annak ellenére, hogy sok millió kilométerről érkezett a videó, gyorsabban tudtuk elküldeni, mint a legtöbb szélessávú internetkapcsolattal. Gyakorlatilag a beérkezett videót a Palomartól a JPL-be lassabb kapcsolaton továbbítottuk, mint a mélyűrből érkező jel” – mondta Ryan Rogalin, a projekt vevő oldali technikai csapatának vezetője.

A macskás videó azért persze nem egészen véletlen. Kulturális utalás arra az 1928-as eseményre, amelynek során a kísérleti tévéadást tesztelte az RCA: a Felix nevű népszerű képregény-macska szobráról készült felvételt továbbított a teszt során. Ebből e videóban részleteket is láthatunk.

A Psyche segítségével végzett lézeres kommunikációs tesztek során november 14-én kezdték meg, majd december 4-én elérték a mostani sávszélességet. A december 4-i kommunikációs tesztek során összesen 1,3 terabit adatmennyiséget továbbítottak – ez több, mint a NASA 1990-94. között működött Vénusz-szondája, a Magellan teljes 4 éves küldetése során hazaküldött adatmennyiség!