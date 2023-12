Naptej az északi sarkvidéken

Naptejre szükség van sajnos, mivel csak így tudjuk megvédeni bőrünket a napégéstől és annak súlyosabb következményeitől, mint például a bőrrák. A Velencei Ca’ Foscari Egyetem és az Svalbardi Egyetemi Központ közös kutatása során az északi sarkvidék szívében lévő szigetcsoport jégborításából és hórétegeiből 5 helyszínen vettek mintákat 2021 tavaszán, majd elemezték azokat különböző kozmetikai- és tisztálkodószerekből eredő kémiai szennyező anyagok után kutatva. A talált anyagok mennyiségét, térbeli és időbeli eloszlását is megmérték, és az áramlási modellek segítségével igyekeztek kikövetkeztetni, hogy honnan kerülhettek a szigetekre. Az eredményeket a Science of the Total Environment folyóiratban publikálták.

Az eredmények alapján megtalálták az eddigi legészakibb helyen előfordult naptej-maradványokat, a naptejben lévő ultraibolya szűrőanyagokat, valamint olyan illatanyagokat, amelyeket más kozmetikai szerekben alkalmaznak. Számos olyan anyagot is találtak, amelyekre eddig sose sikerült a sarkvidéki jégben, hóban rábukkanni. „Az eredményeink szerint a szennyező anyagok felbukkanását a nagy távolságú légköri szállításnak köszönhetjük” – mondta el a kutatás vezetője, Marco Vecchiato. „A legnagyobb koncentrációban a téli időszakban lerakódott hórétegekben találtuk meg ezeket. Télen az Eurázsia felől érkező szennyezett légtömegek könnyebben érik el a sarki régiót.”

Mintavétel a hóból Forrás: F. Scoto, CNR – Unive

A naptejekből eredő UV-szűrő anyagok is a téli időszakban halmozódtak leginkább, és az áramlási modellek szerint vissza lehetett ezeket vezetni az alacsonyabb kontinentális szélességekig. Svalbard területén télen nincs szükség naptejre, mivel fel se kel a Nap.

Számos, most is megtalált vegyi anyagról (pl. oxibenzon) már kiderült, hogy ártalmas az élő szervezetekre, ezért például egyes csendes-óceáni szigeteken már tiltott a használatuk, és az EU is fontolgatja a betiltását. A sarkvidékeken a télen felhalmozódó szennyeződések a nyári olvadással ugyanúgy bejutnak a tengerekbe és károsítják az élővilágot, így különösen fontos mielőbb korlátozni ezek alkalmazását.