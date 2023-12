A trilobiták is össze tudtak gömbölyödni

A Harvard Egyetem Összehasonlító Zoológiai Múzeumának gyűjteményében számos trilobita ősmaradvány található. Egy fiatal kutató, Sarah Losso doktori értekezésének elkészítéséhez ezeket a maradványokat vizsgálta át, fotózta végig és elemezte őket – ekkor bukkant rá a soha korábban nem látott különlegességekre. A Proceedings of the Royal Society B folyóiratban publikált tanulmányban a szakember kutatatótársaival leírta, miként voltak képesek a trilobiták a ragadozóik elleni védekezésként összegömbölyödni. Az ősmaradványokról készült 3D segítségével vizsgálhatta lágyszöveti részek viselkedését is.

A lelőhely, ahonnan a még fiatal Walcott 145 évvel ezelőtt kiturkálta a kövületeket. Forrás: Sarah Losso

Míg a trilobiták hátát alkotó erős, meszes anyagú páncél jól megőrződött, a hasi oldaluk és a lábaik, melyek vékonyabb, lágyabb anyagból voltak, jórészt elenyésztek, csak néhány különleges helyzetben tudtak fosszilizálódni. A most vizsgált kövületek azonban e szerencsések közé tartoztak, az ordovíciumból, mintegy 462-451 millió évvel ezelőttről maradtak ránk. A kövületeket az a Charles D. Walcott fedezte fel ifjú korában, akinek a nevéhez később a világhírű Burgess-pala feltárása kötődött. A trilobiták, amelyeket Walcott a múzeumnak eladott az 1870-es években, a gyors pusztulás és gyors betemetődés révén maradhattak meg ép állapotban. Különösen ritka az, hogy az olyan részek megőrződnek, mint az állat lábai vagy antennái.

Többféle állat képes összegömbölyödve védeni sérülékenyebb hasi részeit. A felső két sorban trilobiták láthatóak, alattuk egy ma élő szárazföldi ászka, illetve egy ezerlábú összegömbölyödött teste, különböző nézőpontokból. Forrás: RSPB

Walcott annak idején leheletvékony szeletekre vágta a fosszíliákat és ezeket egyenként tanulmányozta, azonban ezzel elvész az egész állat testének alakja, nehéz elképzelni az egyes részek 3 dimenziós viszonyát egymással. Egyébként ezek voltak az első olyan fosszíliák, amelyeken a trilobiták végtagjai, testfüggelékei látszottak. Ezeket megelőzően csak a trilobiták járólábait ismerték, de a lábak mentén elhelyezkedő kopoltyúikat nem.

Számtalan állat gömbölyödik össze veszély esetén, így pl. a gömbászkák, az ezerlábúak, de még a tatu vagy a sün is, ezzel a sérülékenyebb hasi oldalukat védik. A ma élő ízeltlábúak ezt akkor is alkalmazzák, ha nem ragadozó jelent veszélyt, hanem a kiszáradás vagy vízveszteség. A Walcott-féle trilobiták védekezésként összegömbölyödtek, amikor az iszapár elérte őket, ennek köszönhetően a teljes testük körvonalait megőrizhette a finom szemcséjű iszap. Bár a testrészek maguk lebomlottak, azok alakját körbefogó iszap mégis megőrizte őket, amolyan öntőformaként.

A különleges, ék alakú végtagok tették lehetővé, hogy az állat fel tudott gömbölyödni Forrás: RSPB

Azt ugyan már tanulmányozták, hogy maguk a trilobiták miként gömbölyödtek össze, ám ezek az információk csupán a külső vázuk alapján születtek. A mintegy 20 ezer trilobita közt alig 40 esetében őrződtek meg a gyenge hasoldali szervek, köztük is csak egy tucaté teljes, ezért rendkívül nehéz olyan kövületet találni, ahol a két dolog egyszerre van jelen: felgömbölyödött állat, megőrzött lágyrészekkel. Ha van is ilyen, a maradvány kilapított, 2D-ben láthatóak rajta az egyes testrészek – ezért is elképesztően fontos a most vizsgált leletegyüttes.

Az elvégzett vizsgálatok feltárták, hogy miként tudta begömbölyíteni a hasi oldal szerveit a trilobita: kiderült, hogy a hasi lemezkéi ék alakúak és a gömbölyödéskor úgy csúsznak egymásba, ahogy egy feltekert roló lapjai. A lábak hasonlóképp, kissé ékszerű alakjuknak köszönhetően tudtak egymáshoz gömbölyödni. Ez azt jelenti, hogy a felgömbölyödés titka az ék alakú szervekben rejlett, bármilyen más alak lehetetlenné tette volna ezt a védekező pózt.

Losso összevetette a trilobiták maradványait a ma élő ízeltlábúak 3D képeivel, és kiderült, hogy ezek a mai állatok ugyanilyen technikával, ék alakú szervekkel felvértezve gömbölyödnek össze. Ez is a konvergens evolúció iskolapéldái közé tartozik, vagyis számtalan, egymástól evolúciósan független élőlény is ugyanazt a módszert alkalmazta/alkalmazza az összegömbölyödéshez.