Tűzoltó robot segítheti a túl veszélyes oltási munkákat

Képzeljünk el egy sárkányt, amely nem tüzet okádva repül, hanem vizet fecskendez ki a száján – és ezzel éppenséggel kioltja a keletkezett tüzeket! A japán fejlesztők tűzoltó sárkánynak nevezték azt az eszközt, amely már néhány éve elkészült, ám a tesztek során kiderült: számos újítást és javítást kíván. Az eszköz általános gyakorlati felhasználására, elterjedésére akár egy évtizeden belül sor kerülhet. A Frontiers in Robotics and AI szakfolyóiratban részletesen ismertették az eszköz tervrajzát és működését, a kutatást a kiadóvállalat mutatta be. A teljesen ingyen hozzáférhető tervek alapján bárki megépítheti, tovább is fejlesztheti a tűzoltó sárkányt.

A japán kutatók még 2016-ban kezdtek el hasonló szerkezet tervezésén dolgozni, azóta számos diák és fiatal kutató adta hozzá a saját tudását az eszközhöz. „Bemutatjuk a 4 méter hosszú, távirányítható, repülő tűzoltófecskendő-robotot, amelyet úgy terveztünk, hogy biztonságosan és hatékonyan oltson tüzet az az épületekben, közvetlenül a tűzfészek megközelítésével – mondta Dr. Ambe Júicsi, az Oszakai Egyetem adjunktusa. A kutatók a tervezés és a fejlesztés időszaka alatt végig tanácskoztak a japán tűzoltókkal is, hogy minél inkább az ő igényeiknek megfelelővé válhasson az eszköz.

A sárkányt irányítható vízsugarak hajtják előre és ezek segítségével marad a tömlő a levegőben, képes változtatni az alakját, hogy a tűz felé irányuljanak a vízsugarai. Az irányítást a tömlő mögötti kerekeken guruló „kocsi” vezérlőegysége végzi, és egy tűzoltóautó 14 ezer literes tartálya jelenti a víz forrását a robot számára. Az eszköz fúvókáiból másodpercenként 6,6 liter víz spriccel ki igen nagy nyomással. A tömlő „fején” egy hőkamera segíti a tűzfészek megtalálását.

A kutatók úgy vélik, még mintegy tíz év, mire az eszköz mindennapos használatba kerülhet. A fő kihívást az jelenti, hogy 10 méternél nagyobb hatótávolságúvá tegyék a sárkányt, emellett pedig a robot egyedi képességeihez optimalizált tűzoltási módszereket is ki kell fejleszteni.