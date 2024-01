A jegesmedve bundája ihlette pulóver

A jegesmedve szőrszálaiban egy porózus, apró kamrákból álló üreg húzódik, ennek köszönhetően elképesztően jó hőszigetelő. A kínai szakemberek erről az anyagszerkezetről mintázták meg azt a szintetikus szálat, amelyből egy vékony pulcsi ugyanolyan jó hőszigetelőnek bizonyult, mint egy ötször olyan vastag pehelytoll kabát. A fejlesztésről a Science folyóiratban számoltak be.

polar bear guard hair under the electron microscope pic.twitter.com/M9WX0999wY — microscopic images. (@microscopicture) November 2, 2022

A szálat aerogélből formázták meg, s a belseje pont olyan üreges, mint a jegesmedve szőrszálai. Az aerogélről jól ismert, hogy kiváló szigetelő tulajdonságokkal bír, ám eddig nem tudtak belőle megfelelően formázható, rugalmas szálakat készíteni, amely minden környezeti körülmény közepette hatékony maradt, és még mosható is volt. A kínai kutatók speciális fagyasztva fonás módszerével állították elő a szálat, amelynek a belsejét kis lamellákból álló üregek töltötték ki. Ezzel sikerült a jegesmedve szőrszálainak szerkezetét utánozni, és a szál nyújtható, sportruházatokból ismert termoplasztikus poliuretán bevonatának köszönhetően az szövésre, vagy más textilkészítési módszerre megfelelő tulajdonságú, rendkívül rugalmas és erős.

A szálat lehet színezni is és jól bírja a gépi mosást, megtartja az alakját is. Számos gépi mosási ciklus után is ugyanolyan jól szigetelt, mint eredetileg, így strapabíró is lehet a kutatók szerint, alkalmas arra, hogy mindennapos viseletté válhasson.

A kutatók szerint az ezzel a módszerrel készített szálakból a textilipar számos különféle hőszigetelő ruhaneműt tud majd előállítani. Egyelőre azért még várni kell rá, hogy a ruházati üzletek kínálatában megjelenjen, ugyanis a szál előállítása túlzottan idő- és energiaigényes ahhoz, hogy tömegtermelésbe lehessen vonni. A kutatók a további munkájukkal ezt a problémát is szeretnék mihamarabb megoldani.