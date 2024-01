Ez segítheti a mozgástanulást

A Tokiói Metropolitan Egyetem kutatói a Scientific Reports folyóiratban számoltak be arról a kutatásról, amelyből kiderült, egy kis trükk jelentősen segítheti az új mozgásformák elsajátítását. A kutatást a Eurekalert tudományos hírportál ismertette.

Képzeljük csak el, milyen érzés a kezünk helyén lévő, a kezünket eltakaró képernyőn azt látni, mintha a kezünk mozogna! Ez az úgynevezett vizuális-motoros illúzió (VMI). A szemünk szerint mozog, közben pedig érezzük, hogy nem mozog. Ez a látvány speciális agyi aktivitást gerjeszt, ami megszűnik akkor, ha a képernyőt a kezünktől valami más helyre teszik – hiába van rajta ugyanaz a videó. Korábbi vizsgálatok már feltárták, hogy a VMI és ugyanazon felvétel testünktől független megfigyelése teljesen más agyi aktivitással jár. Azt azonban eddig nem vizsgálták, van-e a VMI-nek valami további hatása esetleg. Ezt tárták most fel a japán kutatók.

A kutatás során 36 fő segítségével vizsgálták meg, miként tanulják meg a kezükben tartott golyókat körbe-körbe görgetni. E folyamatot egyrészt azzal segítették a kutatók, hogy az alany kezét eltakaró képernyőn láthatta a mozdulatsort, mintha az a saját keze volna; illetve segítették úgy, hogy tévészerűen, a saját testétől függetlenítve látta a mozdulatsort. E fázis után néhány perccel az alanyok kézbe vehették a golyókat és megpróbálkozhattak a körbegörgetéssel maguk is, a kutatók pedig mérték, hányszor sikerült ezt megtenniük.

A kutatók mérték az alanyok agyi aktivitását is, a funkcionális közeli infravörös spektroszkópia útján, amely azt tudja mérni, melyik agyterületeken nagyobb vagy kisebb a véráramlás – ez jelzi, hogy aktív vagy sem az adott agyterület. A mérések alapvető különbséget mutattak a kétféle módszert alkalmazó alanyok között azon agyterületeken, amelyek az új mozgásformák elsajátításával voltak kapcsolatban. Az adott agyterület változásai még a videók megnézése után egy órával is megmaradtak. A kutatók már korábban megfigyelték, hogy az agy mozgásformák végrehajtásáért felelős régiónak kapcsolatai javultak a VMI hatására – a mostani kutatás is összhangban volt ezzel.

Egyelőre csak egészséges embereken végezték el e vizsgálatokat, és az sem világos, hogy milyen a hosszú távú hatása a VMI-nek. Azonban abban bíznak a szakemberek, hogy sikerülhet olyan módszert kialakítani, amivel például a sztrókon átesett emberek bénulást követő rehabilitációja során gyorsítani, javítani lehet majd a mozgáskészséget.