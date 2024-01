A légkondi szerepe a halálozásban

A Barcelonai Globális Egészségügyi Intézet (ISGlobal) számolt be arról, az Environment International folyóiratban publikált kutatásról, amelyben a meleg és a hideg hatására bekövetkező halálozást mérték fel.

Az elmúlt évtizedekben Spanyolországban, ahogy a világ más tájain is, folyamatosan emelkedett a hőmérséklet, mégpedig évtizedenként átlag 0,36 Celsius-fokkal, a nyári időszakban azonban még ennél is nagyobb (0,4 Celsius-fok) volt az emelkedés. Különös módon ez a hőmérséklet-emelkedés csökkenő halálozással járt együtt.

A kutatócsoport ezért elemezte azokat a demográfiai, társadalmi-gazdasági adatokat, amelyek az észlelt csökkenő halálozás mögött állnak. 14 különböző tényező szerepét vették figyelembe, mint pl. a lakás milyensége, az iskolázottság, vagy a jövedelem.

Arra jutottak, hogy a légkondicionálás a döntő tényező! A kutatók vizsgálatai szerint a gazdasági fejlődés tette lehetővé ezt a pozitív változást azzal, hogy sokan tudtak beszereltetni hűtő-fűtő berendezéseket, és nem az olyan stratégiák, mint például a hőségriadók bevezetése.

A meleg miatti haláleseteket 28,6 százalékkal, az extrém meleg miattiakat 31,6 százalékkal csökkentette a légkondi, az 1980-as évek és 2018 között. A fűtés még ennél is pozitívabb hatású volt, 38,3 százalékkal csökkentette a hideghez köthető halálozást, és 50,8 százalékkal az extrém hideghez köthetőt (arra nem tért ki a tanulmány, hogy Spanyolországban mi számít extrém hőségnek vagy extrém hidegnek). A kérdéses időszakban rengeteg háztartásban építettek be mind fűtést, mind légkondit, de a légkondi aránya még így is igen alacsonynak mondható az ország meleg éghajlatához képest (a háztartások 35 százalékában van). Elsősorban a szegényebb megyékben kisebb a légkondik aránya, ezért főként ezeken a helyeken volna különösen fontos mielőbb más hőség-csökkentő stratégiákkal segíteni a lakosságot.

Ez már csak amiatt is lényeges lenne, mert a légkondi maga is fokozza a meleget, a városi hőszigethatást, így a városi zöldterületek és vízfelületek arányának növelésével elérhető hűtő hatásra is minél inkább támaszkodni kellene.