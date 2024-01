Poszméhek, napelem, préri

Az észak-amerikai préri fantasztikus vadvirágokkal ékes terület volt, mielőtt felszabdalták mezőgazdasági célokra. A nálunk kerti dísznövényként ismert virágok jelentős része ered onnan. E virágokat a vadméhek is igencsak sokra tartják, ezért azokon a területeken, ahol a prérit megpróbálják helyreállítani, a vadvirágokat is elvetik.

Minnesota államban két napelempark létesítéskor fogtak bele egy kísérletbe, amelynek során azt mérték fel, lehet-e a napelemtáblákat és a rehabilitált prérit házasítani, vajon a beporzók számára vonzó élettér lehet-e egy ilyen terület. Az Argonne Nemzeti Laboratórium számolt be a kutatásról.

A két terület, ahol a tesztek zajlottak. Forrás: Environmental Research Letters

Öt éven át tartó vizsgálatokkal mérték fel, miként reagálnak az élőlények két, egykori farmterületen létesített napelempark rovarbaráttá alakítására. Mivel 2050-ig mintegy 40 ezer négyzetkilométernyi területet kell az USA-ban napelemparkká alakítani a fosszilis energiahordozók kiváltása céljából, ezért fontos megérteni az ökológiai hatásokat. Az egykori mezőgazdasági területek különösen alkalmasak a napelemparkok létesítésére (szemben az érintetlen természeti területekkel). Ismert, hogy folynak kísérletek a mezőgazdálkodás és a napelemek házasítására is, e módszer egyik változata kimondottan a beporzókért és más ökoszisztéma-szolgáltatást nyújtó állatokért létesülő virágos területekre koncentrál. Mivel jó ötletnek tűnik a napelemparkok és a korábbi zavart területek növényvilágának helyreállítását kombinálni, a kutatók hiánypótló felmérést végeztek két, 2018-ban létesített és bevetett talajú napelemparkban. Összesen 358 alkalommal vizsgálták meg, mire mentek a növények, és milyen rovarok látogatták azokat.

Az így létrehozott élőhelyen évről évre egyre nőtt a növényfajok száma, és ezzel párhuzamosan a beporzók létszáma is gyarapodott. Az ötödik év végére igen nagy fokú javulást tapasztaltak az élőhelyen, minden tekintetben. Amellett, hogy a napelempark „prérijén” sok volt a beporzó, az is kiderült, hogy a szomszédos mezőgazdasági területre is átjártak ezek a rovarok, így nemcsak maguk az állatok nyertek, hanem a szomszéd farmerek is.

A rehabilitált prérin a királylepke hernyója is talál élelmet. Forrás: Argonne National Laboratory/Lee Walston

A kutatás bebizonyította egyrészt, hogy gyorsan benépesülnek az efféle élőhelyek, másrészt „az élőhelybarát napelempark megoldást jelent a rovarpopulációk védelmére is, és még a közeli szántóföldeken is növelheti a beporzók nyújtotta szolgáltatást” – tette hozzá a kutatást vezető Lee Walston.

Ha a napelemparkokat úgy telepítik, hogy az adott régió természetes ökoszisztémájának megfelelő környezet létesülhet körülötte, akkor nagy segítséget jelent a terület biodiverzitásának fenntartásában. Még más típusú élőhelyeknél is szeretnék persze ellenőrizni ezeket a hatásokat, mivel a napelemparkok 80 százaléka létesülhet mezőgazdasági területeken. A tapasztalatok szerint ez, ha okosan telepítik, nagy szolgálatot nyújthat a növénytermesztésben is, a beporzók révén.