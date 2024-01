Robot, ami nőni tud

Ha szeretnénk egy robot segítségével felfedezni valamiféle ismeretlen környezetet, akkor ahhoz olyan robotra van szükség, amivel szenzorok sokasága és drága jelfeldolgozó központ nélkül is navigálni lehet az ismeretlen felé. Egyfajta megoldás lehet az olyan robot, ami a sokféle környezetben életlehetőséget találó futónövényekhez hasonlóan, nőni tud a kívánt cél felé. A kutatásról a Science Robotics folyóiratban számoltak be.

A különös robot 3D nyomtatás segítségével képes növekedni, kígyószerű teste és kúpos, ívelt feje van. Előre programozott módon növekedhet például – a futónövényekhez hasonlóan – a fény felé, vagy a gravitáció ellenében. A fejben lévő érzékelő és giroszkóp határozza meg, hogy milyen gyorsan készüljön a növekedő robot egyre hosszabb teste, az információk a robot testén keresztül a tövénél lévő nyersanyagforrást és energiaforrást magában foglaló elemhez jutnak.

A futónövény és a növekvő robot rendszerének összevetése Forrás: Science Robotics

Az alapanyag drótszerű formában jut a fejhez, ahol a beépített 3D nyomtató az igényeknek megfelelően készíti el a robot testét. Egészen egyszerű információk határozzák meg azt is, ahogy a robot testének egyik vagy másik oldala gyorsabb növekedésével kanyarodni is képes, pont ugyanúgy, ahogy a kúszónövények is. Ez azt jelenti, hogy a robot képes „felfutni egy fatörzsre vagy karóra.

A robot feje, amely irányítja a növekedést Forrás: Science Robotics

Miközben felfelé nő, ha van támasztéka, akkor kevésbé erős a készülő teste, ám ha nyílt területre ér, ahol nincs támaszték, ott erősebb, merevebb lesz a teste a növekedés során bevitt többlet anyag vagy eltérő összetételű hatására, és így az képes magát megtartani is. Gyakorlatilag ez az önnövesztő mozgás bármiféle terepi akadályon képes átjutni. Az így működő robot anyag- és energiatakarékos is.