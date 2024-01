Ez is különbség az ember és az emberszabásúak közt

Ahhoz, hogy egy tulajdonságról kiderüljön, kizárólag emberi, két dologra van szükség: egyrészt általánosan, kultúrától függetlenül kell jelen lennie az emberekben, másrészt az állatokból hiányoznia kell. Az állatokkal kapcsolatos kutatások az elmúlt évtizedekben számos olyan dolgot találtak emberben és állatban egyaránt meglévőnek, amit korábban kizárólagosan emberinek véltünk. Mi marad akkor, amiben ténylegesen különbözőnek vallhatjuk magunkat?

A PLOS One folyóiratban számolt be a Portsmouth-i Egyetem kutatója vezette nemzetközi csoport eredményeiről: egy olyan, általánosan emberi tulajdonságot azonosítottak, ami a majmokból hiányzik. Ez pedig az a tehetségünk, hogy kitaláljuk, a másik ember valószínű ételválasztását, akkor is, ha az a sajátunktól eltér. Persze nemcsak ételről van szó, hanem általában arról, hogy felismerjük mások ízlését, azt, hogy mit kedvelnek, mit nem.

A kutatók konkrét teszteket végeztek 5-11 éves gyerekekkel (összesen 71, német, namíbiai és szamoai), valamint a négy emberszabású majomfaj (csimpánz, bonobó, orangután, gorilla) 25 egyedével. A tesztek előtt minden egyes alany esetében meghatározták melyik étel a kedvenc és melyiket nem szereti (ez természetesen eltért a gyerekek és a majmok közt). A tesztet úgy alakították ki, hogy nem kellett beszélni hozzá, így azonos módon folyhatott mind a gyerekekkel, mind a majmokkal. Minden esetben volt egy felnőtt a gyerek vagy a majom mellett, és többféle ételből választhattak. Ha a gyerek látta, mi a kedvence a felnőttnek, akkor ő maga úgy választott, hogy a felnőttnek is jusson olyan, amit az szeret, akkor is, ha így a gyerek a számára csak másodikként kedvelt csemege maradt. A majmok azonban egyáltalán nem vették figyelembe, amit a kísérletben részt vevő ember választott, ők akkor is a saját kedvencüket választották, ha látták, hogy az ember is azt szeretné. „Ez szöges ellentétben volt a gyerekek alkalmazkodó döntéseivel” – mondta Dr. Julian Kaminski, a kutatás vezetője.

Úgy tűnik, mások preferenciájának megértése és annak figyelembe vétele, még a miénktől eltérő ízlés esetén is, kimondottan emberi tulajdonság. Az is világossá vált, hogy ez az ember esetében kultúrafüggetlen tulajdonság, minden egyes vizsgált gyerek így viselkedett, mindegy, hogy hol élt. „Az ember szociális megismerését egyetemesen jellemző tulajdonság, vagyis a tudatelmélet, hogy képesek vagyunk a másik ember mentális állapotát, például az érzékelését, tudását, hiedelmeit, vágyait és preferenciáit felismerni és figyelembe venni. A kutatásunk alapján úgy tűnik, a mások preferenciáinak megértése és figyelembe vétele kultúrákon átívelő az emberszabásúak között, és valószínűleg csak az emberre jellemző képesség” – tette hozzá Kaminski. A majmok választása abszolút eltért a gyerekekétől, és kizárólag a saját ízlésükön alapult.