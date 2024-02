Először láttak újszülött fehér cápát

A Kaliforniai Egyetem (Riverside) számolt be azokról a felvételekről, amelyek valószínűleg az elsők egy újszülött nagy fehér cápáról (Carcharodon carcharias). Hiába jól ismert és világhírű (vagy talán hírhedt) e cápafaj, a szaporodásáról alig tudunk valamit. Carlos Gauna természetfilmes azonban úgy tűnik, sikeresen megörökítette az első újszülött cápabébit, amikor Phillip Sternes biológus doktorandusz társaságában a térség cápáit figyelték drón segítségével.

A nagy fehér cápáról tudjuk, hogy nem fehér, csupán a hasi oldalán, a feltételezett, kb. 1,5 méteres újszülött azonban hófehér volt. „Felnagyítottuk a felvételt, lelassítottuk, és ekkor észre lehetett venni, hogy úszás közben hámlik róla a fehér réteg” – mondta Sternes. „Meggyőződésem, hogy egy újszülöttet láttunk, amint az valami embriókori rétegétől szabadul meg.”

A fehéres, hámló rétegre elképzelhető magyarázat lehet még az is, hogy valamiféle ismeretlen bőrbetegsége lehetett az állatnak, ám soha semmiféle hasonlóról nem számoltak még be cápák esetében. Azonban, ha mégis bőrbetegségről van szó, az is igen jelentős felfedezés volna. A kutató és a filmes az Environmental Biology of Fishes folyóiratban ismertették a felfedezésüket.

„A cápakutatás egyik Szent Grálja az, hogy hol is szülnek a nagy fehér cápák. Soha senki nem tudta még megmutatni, hol jönnek a világra, és soha senki se látott még újszülött nagy fehér cápát” – mondta Gauna. „Elpusztult vemhes anyacápák testében már találtak magzatot, de hasonlót, mint mi, még soha.”

A kutatók úgy vélik, a cápán az anyaméhben termelt, a magzat táplálására szolgáló „tej” rétege látható. Ezt a zsírban gazdag folyadékot a cápa anyaméhének belső hámszövete választja ki.

A bébicápa megpillantása előtti hetekben (és a korábbi években is) több vemhesnek látszó nagy méretű cápa is járt a területen. A felvételt a parttól mintegy 300 méteres távolságban készítették. „Igen nagy, vemhesnek tűnő cápákat filmeztem itt az előző napokon is. A kérdéses napon az egyikük lemerült nagyobb mélységbe, majd nem sokkal később ez a hófehér cápabébi megjelent ott. Nem túl nehéz kikövetkeztetni, honnan is került oda a bébi” – magyarázta Gauna.

A cápabébiről leváló darabkák Forrás: Carlos Gauna

Az állat testalkata és mérete is újszülöttre utalt, amely néhány órás, de legfeljebb egy napos lehetett csupán. Emellett még a régióról, vagyis Kalifornia középső része előtti tengerszakaszról régóta felmerült már, mint a nagy fehér cápák születésének helyszíne, így ez is amellett szól, hogy valóban újszülöttet láthattak. Ez pedig azt is jelenti, hogy sekélyebb vízben születhetnek a cápabébik.

Ha sikerül további kutatásokkal igazolni, hogy valóban ez a veszélyeztetett nagy fehér cápák szülőszobája, akkor a szakemberek szeretnék, ha mielőbb hivatalos védelmet is kapna a terület.