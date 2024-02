Hatékony testmozgás a tánc is

Az elhízás lassan világszerte népbetegségnek számít, nemrégiben kínai kutatók végeztek elemzést egy kedvezőnek tűnő testmozgás kapcsán. Arra voltak kíváncsiak, hogy vajon a tánc elég hatékony mozgásformát jelent-e azok számára, akiknek fogyni vágynak.

Sokak számára az életmódváltás legnehezebb része a rendszeres testmozgás, ami, főként egy elhízott ember számára különösen nagy kihívás. Vajon van-e a monoton kocogás vagy az edzőterem helyett valami, amit általában élveznek is az emberek, ám mégis kellően megmozgatja a testet?

A kutatók 654 olyan korábbi, e témában végzett kutatás eredményét elemezték, és arra jutottak, hogy a tánc hatékony testtömeg-csökkentő mozgásforma mind a kissé túlsúlyosak és az elhízottak számára is.

Sokak számára jobb megoldást jelenthet a tánc, mint a klasszikus sport, vagy fitnesz edzés, mivel ez esetben az elme is valami szórakoztató dolgot él át, az ember örömét leli ebben típusú a mozgásban. Ha rendszeresen táncol valaki, mindegy, miféle táncot űz, annak ugyanolyan pozitív hatása van az izomzatára, a testtömegére, az egyensúlyérzékére is, mint a sportnak. Természetesen, minél aktívabb ez a tánc, annál jobbak az egészségügyi hatásai is, azonban egy kevésbé ugrabugra stílust még az idősebbek is követhetnek, a klasszikus társastáncok is hatékonyak. E tény persze nem lep meg senkit, hisz a zenés testmozgásra épült az elmúlt évtizedek számos fitnesz trendje, a 70-es évek aerobikjától a modernebb zumbáig.

A tánc ráadásul nemcsak a testtömeget segíthet kordában tartani, hanem az egyensúlyérzékére kifejtett hatása révén az idősekre veszélyes elesést is megelőzhetik vele.