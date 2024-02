Némó számol

A bohóchalak (28 fajuk van) többsége feltűnő, fehér csíkokat visel, s egy újonnan, a Journal of Experimental Biology folyóiratban közzé tett kutatás eredménye arra utal, hogy e csíkokat meg is tudják számolni.

Az állati matek jórészt az élelem mennyiségére vonatkozó képességeket jelenti, esetleg azt, hogy a nagyobb csoportban elvegyülni jó, mert így nem válik zsákmánnyá maga az egyed. Úgy tűnik azonban, a bohóchalak az azonosításhoz is használják a számolási készségüket. A kutatást a Science mutatta be.

A bohóchal a cuki megjelenése és hírneve ellenére rendkívül territoriális és agresszív hal: ha meglátja, hogy egy fajtársa közeledik az általa elfoglalt tengerirózsához, akkor megtámadja, harapásaival elűzi a betolakodót. Egy 2022-es kutatás szerint még a fából készült műbohóchalat is harapva űzik, és már akkor kiderült, hogy a saját magáéval megegyező számú csíkot viselő ellenfél kapta a legtöbb harapást.

No de miként is képesek megkülönböztetni a saját fajtársat egy másik faj tagjától? A kutatók 50, laborkörülmények közt felnevelt, 3 csíkot viselő közönséges bohóchalat (Amphiprion ocellaris) más bohóchalfajok eltérően csíkos képviselőivel hozták össze. Olyan, elválasztott akváriumokban voltak, ahol jól megfigyelhették egymást, de fizikailag nem fértek egymáshoz. A rezidens bohóchal ettől még le tudta rohanni a másik halat, vagyis űzni tudta, de elérni nem. Ez is történt, ha ugyancsak három csíkos, vagyis fajtárs volt a betolakodó.

Az élő halakkal végzett vizsgálatokat azután festett műbohóchalakkal is elvégezték, itt zsinóron lógatták az akváriumokba a „betolakodót”. A megfigyelésekből kiderült, a csíkmentes műhalhoz viszonyítva a közönséges bohóchal 10-szer gyakrabban esett neki a vele megegyező, szintén 3 csíkot viselő másik műhalnak. A három csíkosnak dupla annyiszor estek neki, mint az 1 csíkosnak, de még a 2 csíkoshoz képest is mintegy 30 százalékkal több volt a 3 csíkos műhal elleni támadások száma.

A kutatók szerint ez azt jelenti, a bohóchal nem csak számolni tud, de még fel is használja e képességét az otthona megvédéséhez. Persze jó volna azt is megtudni, hogy a halak a saját rokonaik csíkjain túl képesek-e más dolgokat is megszámolni. Ha bebizonyosodik, hogy igen, még az is kérdés, hogy vajon veleszületett képességről van-e szó, vagy tanulják a halak a matekot.