Kivételes őslénytani lelőhelyre bukkantak Franciaországban

A Lausanne-i Egyetem kutatói vezette nemzetközi csoport a Nature Ecology & Evolution folyóiratban számolt be a rendkívüli őslénytani leletegyüttesről, amelyre Franciaország déli részén, Montpellier közelében bukkant rá két amatőr kövületvadász, Eric Monceret és Sylvie Monceret-Goujon. A leletek ellenőrzése arra utal, hogy a helyszínnek világszintű jelentősége van, az efféle fontos lelőhelyeket német szóval Lagerstätte-nek nevezik.

A lelőhely elhelyezkedése az ordovíciumban: a Déli-sarkhoz ez volt a legközelebb a kor lelőhelyei közül. Feteke pötty jelzi a francia lelőhely egykori helyét, fehér a Déli-sarkot. A többi pont más korabeli lelőhelyeket takar. Forrás: Nature Ecology & Evolution

Mintegy 400, rendkívül jó állapotban fennmaradt ősmaradványt tártak fel az első elemzések, amelyeken olyan apró részletek is megfigyelhetők, mint az egykori állatok emésztőszerve vagy kültakarója. A helyszín az ordovícium elején, amikorról ránk maradtak a kövületek, még a Déli-sark közelében volt, ezzel ez a lelőhely a legdélebbi őslénytani leletegyüttes az ordovíciumból. Az itteni egykori életközösségnek a Cabriére-bióta nevet adták.

Példa a lelőhelyen talált kövületekre, sorban: trilobita, puhatestű (csiga), csalánozó, szivacs és pörgekarú-csoport, pörgekarú, kilapított mészvázas ízeltlábú, hiolita Forrás: Nature Ecology & Evolution

Amellett, hogy rengeteg algát és szivacsot azonosítottak, a lelőhelyen ízeltlábúak, csalánozók maradványai kerültek elő. Az igen sokszínű fauna arra utal, hogy a Déli-sark környéke afféle menedékként szolgálhatott a trópusokon uralkodó hőség elől. Ebben az időszakban a tengervíz hőmérséklete az egyenlítői régióban 40 Celsius-fok körül volt.

A Lobopoda-szerű ősi állat rendkívüli részleteket (emésztőszervek tartalma, kültakaró) tartalmazó maradványa. A nyitóképen középütt látható zöldes színű, hosszú lábakon járó féregszerűség, amelynek testalkatát a Burgess-palából ismertük meg először. Az állat valószínűleg az ízeltlábúak igen ősi ágát képviselte. Forrás: Nature Ecology & Evolution

A most közzé tett tanulmány csak az első lépés a fantasztikus leletek vizsgálatában és a hosszú távú kutatómunkában. Ennek részeként nagy szabású feltárásokra is szükség lesz, valamint a modern technikai eljárásokra is, amelyekkel a kivételes kövületek részleteiből a lehető legtöbbet tudhatjuk majd meg.