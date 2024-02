Vegyszercsökkentő védekezési mód

Forrás: University of tokyo

Számos rovar nemcsak azzal károsítja a terményeinket, hogy megrágja azokat, hanem növényi vírusok terjesztésével is, és sok esetben ez utóbbi a nagyobb probléma. Ilyenek például a Tokiói Egyetem kutatásának alanyai, a hagymát károsító, alig egy milliméteres dohánytripszek. Ez az aprócska rovar több súlyos növényi vírust terjeszt.

A rovarhálók – a hétköznapokból jól ismert szúnyoghálóhoz hasonlóan – segítenek megakadályozni, hogy a kártevők fizikailag elérhessék a növényeket, ezek a legtöbbször fehérek, vagy épp feketék. Az ember azt hinné, hogy e hálók legfontosabb tulajdonsága a szemnagyság, vagyis az, hogy mekkora rovart képes visszatartani. Azonban úgy tűnik, még ennél is fontosabb, hogy milyen színű! A japán kutatók azonban egy különös tapasztalat alapján piros rovarhálót készítettek.

Tripsz, és a kártétele újhagymán Forrás: University of Tokyo

2015-ben azt vették észre, hogy sokkal de sokkal kevesebb a tripsz a növényeken, ha a növényt piros fénnyel világítják meg. A japán szakemberek évek alatt végeztek számos kísérlet, mire eljutottak oda, hogy a tripszeket távol tartó háló piros színe is megfelelő védelmet jelent! Ráadásul az is kiderült, hogy nem muszáj a háló szemméretének a tripsz méretéhez alkalmazkodóan aprónak lenni, így több fényt is tud átengedni az így tervezett rovarháló.

A piros rovarhálók használatával annyival kevesebb tripsz jutott a növényekhez, hogy negyedével-felével csökkenteni lehetett a vegyszerek használatát.

A tesztek során a piros hálót más színnel kombináltan is megvizsgálták Forrás: University of tokyo

Az még nem világos, mi módon fejti ki a hatását a piros háló, mivel a tripsz nem látja ezt a színt, így ezt még érdemes lesz kideríteni. Elképzelhető, hogy a növényre hat valahogyan – ismert, hogy a piros színű megvilágítás például növeli az alma antocianin-tartalmát, vagy a barack piros háló alatt ízletesebbre és nagyobbra nő. Az egyelőre nem világos, hogy a vizsgált újhagyma hozamára van-e hatása a piros hálónak.

A nagyobb lyukak a hálón azt is lehetővé teszik, hogy az így fedett melegházakban jobbá váljanak a munkakörülmények, mert így több levegő jut át a hálón, szellősebbé válik a hely, és nem is melegszik fel annyira A szellősség azzal is jár, hogy így a gombabetegségekre kevéssé válik fogékonnyá a növény.