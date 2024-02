Termeszvár ihlette menedék

Forrás: University of Arizona

Az Arizonai Egyetem mérnöki kutatócsoportja különös menedéket tervez: robotok segítségével felépíthető a Hold felszínén. A fejlesztésekről egy konferencián számoltak be a kutatók nemrégiben.

A holdi visszatérést követően az űrhajósoknak olyan, félig-meddig ideiglenes menedékekre lesz szükségük, amelyeket addig használhatnak, míg a végleges épületek helyszíneit kijelölik és azokat megépítik. Az arizonai kutatók meglepően egyszerű, „homokzsákokból” felépíthető menedékben gondolkodnak egy, még az 1980-as években felmerült ötlet alapján. Akkor ugyan semmi holdi építmény nem született, ám a tervező földi pályafutását siker koronázta ezekkel az építményekkel. Az arizonai kutatók most ezen a régi ötleten gondolkodtak el, modernizálták és felújították azt.

A termeszvárak ihlette homokzsákos építkezés példája Dzsibutiból. Forrás: Wikimedia Commons U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Andrew Caya

A termeszek sivatagi-félsivatagi környezetben élnek, e helyeken hozzák létre hatalmas váraikat, s a Holdon is extrém sivatagiak a viszonyok. Az építmény nem vízzel készül – ez pedig fontos tényező a Holdon.

A tervek fő részét az együttműködő robotokból álló rendszer jelenti, amely emberi beavatkozás nélkül képes felépíteni a menedékeket. Ez is a termeszek módszerén alapul, hisz ők is központi irányítás nélkül hoznak létre és tartanak fenn termeszvárakat.

A homokzsák természetesen holdi „homok”, azaz a felszínt mindenütt beborító regolit töltéssel készülne, így építhetnének a felszínen dolgozó munkagépek számára garázsokat, a landoló űrjárműveknek leszállóhelyet, a felszállók által felkevert por ellen védőfalat, irányítótornyot, és még számos szükséges építményt. Az ilyen homokzsák-építményekhez csak egészen minimális anyagot kell a Holdra szállítani, védelmet nyújtanak a környezeti viszontagságok ellen, és holdrengésállók.

Az ötletadó természetes építmények, a Nasutitermes triodiae termesz várai. Forrás: inaturalist

A robotok szenzorokat helyeznének el a homokzsákokban, amelyek közül némelyek pontos helyadatot nyújtatnának, ezek segítségével lehet képes a robotcsapat felépíteni a menedéket. Más szenzorok környezeti adatokkal szolgálnak, vagy épp veszélyekre figyelmeztethetnek. Ne feledjük, a Hold felszíne igazán extrém környezet, a hőmérséklet a +120 Celsius-fokos meleget és -130 fokos hideget is jelent, sőt, a folyamatos árnyékban lévő sarkvidéki területeken közel -250 Celsius-fokot is mértek már műholdról. Nem is a hőmérsékleti extremitások jelentik az egyetlen veszélyt itt, folyamatosan bombázzák a felszínt a mikrometeorok, és a Napból, vagy épp a világűrből érkező sugárzás. Egy ilyen menedékhely mindezek ellen óvna.