Fájós ízületek és az időjárás

Mindenki hallott már olyat, hogy „jön az eső, érzi a derekam”, vagy hasonlót, különösen az idősebb emberek szájából. Rendkívül elterjedt dologról van szó, nagyon sokan kötik a fájdalmaikat az időjáráshoz, annak változásaihoz, így sok kutatás is irányul arra, hogy kiderítse, mi is lehet az oka ennek a kapcsolatnak. Eddig azonban semmi megtámadhatatlan dologra nem sikerült fényt deríteni, gyakorlatilag nem sok elképzelésünk van arról, mi okozhatja az időjárás és a fájdalmaink közti vélt, vagy valós kapcsolatot. Sokan egyenesen azon a véleményen vannak, hogy nincs is ilyen kapcsolat.

Egy újonnan, a Seminars in Arthritis and Rheumatism szakfolyóiratban publikált ausztrál kutatás során arra jutottak, hogy nincs kimutatható összefüggés e fájdalmak és az időjárás között.

Mindössze egyetlen lehetséges kapcsolatot találtak: a köszvényes rohamok esélyét növelheti a nagy hőség azáltal, hogy a beteg kiszárad és emiatt megnőhet a húgysav koncentrációja a szervezetében. Azonban semmi másféle összefüggést nem sikerült kimutatni.

„Közhiedelem, hogy bizonyos időjárási helyzetek fokozzák a mozgásszervi tüneteket, például a hátfájást, a csípő fájdalmát, vagy épp az ízületi gyulladásos tüneteket” – mondta Manuela Ferreira professzor, a kutatás vezetője. „Azonban a kutatásunk úgy találta, ha esik, ha fúj, az időjárásnak nincs közvetlen kapcsolata a fájdalmaink elsöprő többségével.” A professzor a Sydney-i Egyetem Mozgásszervi Központjának kutatója.

Fontos tanulsága azonban a kutatásnak, hogy az ausztrálok negyede küzd valamiféle krónikus ízületi-izomzati fájdalommal, nagyon sokszor megfelelő egészségügyi támogatás és kezelés nélkül. A felmérés során több mint 15 ezer páciens adatait vizsgálták át korábbi kutatások elemzésével, ezek során 28 ezer olyan esetről számoltak be, amikor rosszabbodtak a beteg tünetei. Összesen hétféle mozgásszervi tünettípust vizsgáltak, ezek közt a csípő- vagy a térdízület porckopása volt a leggyakoribb probléma, ezt a hát alulsó részének fájdalmai, majd a rheumatoid arthritis követték.

A kutatók megvizsgálták, hogy a tünetek idején tapasztalható időjárásnak volt-e bármi kapcsolata a fájdalmakkal, ám arra jutottak, hogy se a léghőmérséklet, se a légnyomás, se a páratartalom változásai, se az eső nem növelte e tünetek gyakoriságát.