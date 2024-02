Közelebb az általános ellenméreghez

Képzeljünk el egy olyan univerzális fűszert, amivel egyaránt kiválóan beízesíthető a leves, a grillcsirke, a saláta, és a sütemény is! Valami hasonló csodát keresnek a kutatók jó ideje, kígyó marta embertársaink megmentésére. A kígyóméreg egy rendkívül bonyolult, rengeteg összetevőből álló „koktél”, amely ráadásul fajról fajra változik annak függvényében, hogy milyen zsákmány ellen használja az adott kígyófaj. Egy kis eltérés a zsákmányban vagy a zsákmányszerzési módszerben már a méreganyag összetételén is meglátszik.

Bár ma már számos kígyófaj mérge elleni (egyedi) szérumokkal rendelkezünk, ezek használatához elengedhetetlen, hogy pontosan ismerje az áldozat, hogy milyen fajba tartozó kígyó is marta meg. Igen kívánatos lenne tehát egy olyan ellenméreg, amellyel gyakorlatilag mindenféle kígyómarást lehetne semlegesíteni, függetlenül a kígyó fajától.

A Scripps Kutatóközpont szakembere, Joseph Jardin vezette nemzetközi csoport nemrégiben a Science Translational Medicine folyóiratban számolt be e téren tett előrelépéseiről. Sikerült olyan ellenszérumot létrehozniuk, amely számos halálos kígyó – pl. fekete mamba, királykobra – mérge ellen hatékonynak bizonyult az egérkísérletek során. A kutatásban a mérgek olyan formáját használták laborvizsgálatokban, amelyek segítségével olyan emberi antitestet tudtak keresni, ami képes blokkolni e mérgeket. Ez pedig hatalmas lépést jelent az általános hatású ellenszérumhoz vezető úton. „Ez az antitest a számos kígyófajban meglévő, évente több tízezer halálesetet okozó egyik legfőbb méreganyag ellen hat” – mondta Jardin professzor. „Ez pedig elképesztően fontos lehet a közepes- és kis jövedelmű országokban élő emberek számára, akik e kígyómarások legfőbb elszenvedői.”

Jelenleg a kígyóméreg elleni szérumokat úgy állítják elő, hogy állatokba fecskendezik a méreganyagot, és az állati szervezet által termelt semlegesítő anyagokat gyűjtik be aztán. Ezek viszont kizárólag egy-egy kígyófaj mérge ellen hatékonyak, így a számos veszélyes kígyófajjal rendelkező területeken mindegyik kígyó ellen elő kell állítani az ellenmérget.

A hírhedt fekete mamba (Dendroaspis polylepis) Forrás: inaturalist

Jardin és kollégái korábban a HIV elleni védőoltáshoz vezető vizsgálatokon dolgoztak, és ennek során döbbentek rá arra, hogy a HIV-vírus mutációi gyakorlatilag megfeleltethetők az egyes kígyók méreganyagai közti eltéréseknek. Ugyanígy megfeleltethetők azonban a HIV-vírus nem változó, nem mutálódó régiói is a kígyómérgek nem változó, számos kígyó esetében azonos elemeinek. Ez pedig azt jelenti, hogy amennyiben ezek elleni antitestet találnak, az jóval szélesebb körben védhet, mint az egy-egy kígyóhoz idomított ellenméreg.

Az új kutatás során a szakemberek számos, a mérgessiklófélék (Elapidae) közé tartozó kígyófaj mérgét vizsgálták meg, és találtak egy 3FTx nevű, erősen mérgező, bénulást okozó fehérjét, amelynek egyes részei számos eltérő kígyófaj esetében ugyanúgy néztek ki. A kutatók ezután e fehérje legelterjedtebb változatával kapcsolódó antitesteket kerestek a több milliárd emberi antitestet tartalmazó adatbázisban. A többlépcsős keresési folyamat végére 30 olyan antitestnél kötöttek ki, amelyek a méreg különböző változatainak egy régiójához kötődve fejtették ki hatásukat, majd megkeresték ezek közül azt, amely a legtöbb kígyó mérgének e kérdéses részét felismerte. A végeredmény egy 95Mat5 nevű antitest lett.

A kutatók aztán ezt az antitestet tesztelték egerekkel: az egerekbe a soksávos krait, az indiai köpködő kobra, a fekete mamba és a királykobra méreganyagát fecskendezték, és amelyik egér megkapta a felfedezett antitestet is, az nemcsak a haláltól menekült meg, de a bénulástól is.

Ez az antitest a részletes vizsgálatok szerint annak köszönheti a sikerét, hogy alakjában leutánozta azt az emberi fehérjét, amelyhez egyébként a 3FTx méreganyag kötődni tud. Jardin korábbi munkájában azt találta, hogy a HIV ellen széles körben használható antitest szintén egy olyan molekula, amely egy egyébként meglévő emberi fehérjét imitál.

A felfedezés azt jelenti, hogy így képesek lehetünk szintetikus úton előállítani a megfelelő ellenmérget anélkül, hogy a folyamatban akár mérgeskígyókra, akár a szérumot termelő állatokra szükség lenne.

Az 95Mat5 kiváló a mérgessiklófélék ellen, ám a viperafélék ellen már nem működik, ezért a kutatók most olyan antitestet keresnek, amellyel mind a viperafélék mérgeit, mind pedig a mérgessiklófélék más méregösszetevőit képesek lehetnek semlegesíteni. A véleményük szerint lehet olyan, 4 összetevőből álló szérumkoktélt készíteni majd, ami a világ összes mérgeskígyója ellen hatékony lehet.