Késedelmesen diagnosztizálják az endometriózist

Az endometriózis nők százmillióinak keseríti meg az életét világszerte, és egy új, a Yorki Egyetem által végzett globális felmérés szerint pusztán a diagnózishoz vezető út 6,6 év, de akár 27 évig is eltarthat.

Az endometriózis a nők 10 százalékát érintő betegség, amelynek során a méh belsejét beborító nyálkahártya nem csupán a méhben, hanem azon kívül is megjelenik. Változatos tünetek sokaságával jár, nagyon gyakran ez áll a fájdalmas menstruáció hátterében, és sok esetben megnehezíti a teherbe esést. Mivel a méhnyálkahártya-sejtek gyakorlatilag bárhol megjelenhetnek a testben, ezért igen sokféle tünetet okoznak, ehhez köthető a lassú diagnózis.

Az angol kutatók 22 korábbi kutatási eredményt elemeztek, amelyekben kimondottan a betegség késedelmes diagnózisát vizsgálták. Ez alapján jött ki a 6,6 éves világátlag, azonban hatalmas eltérések voltak, például egy kis létszámú brazil kutatásban mindössze 6 hónap kellett a diagnózishoz, ám volt olyan brit kutatás, amelyben 27 éves késedelmet is találtak. Dr. Amanda Mason-Jones, a kutatás résztvevője elmondta, az egyes országok közt észlelt eltérések annak a lehetőségét mutatták meg, hogy van út a jelenleginél gyorsabb sikeres diagnózishoz.

Azt nem vizsgálta a kutatás, hogy miféle okok miatt tart olyan hosszú ideig a betegség megállapítása, és nem is hasonlították össze az egyes országokban folytatott gyakorlatot, de az egyes vizsgált tanulmányokban számos okról beszámoltak. Ezek közt olyanok szerepeltek, mint a szakemberhiány, a páciensek tájékozatlansága, a nőgyógyászati betegségek kapcsán kialakult társadalmi megbélyegzés, a nem megfelelő egészségügyi beutalási rendszer, vagy az, hogy a fájdalmas tüneteket a környezet vagy az egészségügyi szakember elbagatellizálja. Jodie Fry, a kutatás vezetője elmondta, hogy két fő ok állhat a háttérben. Egyrészt a nők nehezen tudják szavakba önteni vagy elmagyarázni a tüneteiket, másrészt ha sikerül is elmondaniuk, az erről születő orvosi feljegyzések gyakran hiányosak, pontatlanok. Ez utóbbi probléma aztán visszaköszön abban, amikor más orvosok is megvizsgálják a beteget, különböző helyzetekben. „Az orvosi feljegyzések pontosságával könnyebb követni az endometriózis tüneteit, és így több olyan adatunk lesz, amelyekből kiderülhetnek a késedelmes diagnózisok okai. Így kialakíthatunk olyan folyamatokat, amelyek a túlzott helyett valószerűbb hosszúságú várakozási időt garantálnak a nők számára.”

Mind a betegek által átélt fájdalmak és más tünetek, mind pedig a lassú diagnózis miatt megnövekedő, az egészségügyi rendszert terhelő költségek miatt kulcsfontosságú, hogy a szakemberek, kutatók és döntéshozók mielőbb megoldják a késedelmes diagnózis problémáját.