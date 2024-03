Bolygónk minden nyolcadik lakója elhízott

A Londoni Imperial College számolt be arról a kutatásról, amelyben a világ 190 országában végzett felmérés adatait összesítették arról, hogy milyen a különböző testtömegindexű (BMI) emberek aránya a lakosságban. A The Lancet orvosi folyóiratban publikált eredmények szerint míg az alultáplált, túlzottan soványak aránya csökkent 2022-re, a legtöbb országban az elhízás lett a rosszul tápláltság leggyakoribb formája. A kutatók hangsúlyozták, olyan döntésekre van szükség, amelyekkel a rosszul tápláltság mindkét formáját, vagyis a kóros alultápláltságot és az elhízást is mielőbb mérsékelni tudjuk.

A WHO-val együttműködésben készült kutatás során több mint 220 millió ember mért adatait használták fel és ezek segítségével számították ki a világ teljes lakosságát érintő arányokat. A kutatáshoz több mint 1500 szakember munkája járult hozzá. Elhízottnak számít az, akinek a BMI-je meghaladta a 30-at, alultápláltnak pedig az, akié alacsonyabb volt 18,5-nél

Összességében a 2022-es adatok szerint 159 millió gyerek és kamasz, valamint 879 millió felnőtt tartozik az elhízottak közé bolygónkon.

„Nagyon aggasztó, hogy a járványszerűen jelentkező elhízás, amely a felnőttek körében már 1990-ben is egyértelmű volt, mára az iskolás gyerekek és kamaszok korcsoportjára is átterjedt. Emellett azonban még mindig százmilliók alultápláltak, különösen a legszegényebb régiókban. A rosszul tápláltság mindkét formájának leküzdéséhez fontos, hogy jelentősen javuljon az egészséges és tápláló élelmiszerek elérhetősége és ára” – mondta el a kutatás vezetője, Majid Ezzati professzor.

Az 5-19 éves lányok és fiúk körében az elhízottak aránya 1990-től 2022-ig több mint négyszeresére nőtt, (lányoknál 1,7-ről 6,9 százalékra, fiúknál 2,1-ről 9,3 százalékra), e növekedés szinte minden ország gyerekeit érintette. Ugyanebben a korosztályban szerencsére csökkent az alultápláltak aránya (10,3-ról 8,2-re a lányoknál, 16,7-ről 10,8-ra a fiúknál), ez azonban távolról sem minden országot érintett.

A felnőtt korcsoportban az elhízott nők aránya több mint kétszeresére nőtt (8,8-ről 18,5-re), és közel háromszorosára nőtt a férfiaknál (4,8-ról 14-re). A felnőttek alultápláltsága viszont megfeleződött ugyanebben az időszakban.

Dr. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója elmondta: „Az új kutatásból kiviláglik, mennyire fontos is az elhízás megelőzése és kezelése egészen a legfiatalabb kortól a felnőttkorig, az étrend, a fizikai aktivitás és a megfelelő gondoskodás segítségével.” Hozzátette, e cél eléréséhez a kormányok, a közösségek támogatására lesz szükség, valamint azokra a bizonyítékokon alapuló módszerekre, amelyeket mind a WHO, mind a nemzeti közegészségügyi hatóságok javasolnak. Fontos bevonni a magánszektort is, amelynek felelősséget kell vállalnia a termékei egészségügyi hatásaiért.

A világban sok helyen zajló konfliktusok, háborúk és persze a klímaváltozás is hozzájárul a gyenge tápláltsághoz. Vagy nem jut elegendő élelemhez egy család, vagy csak a rossz minőségű élelmiszerhez fér hozzá, csak azt tudja megfizetni. Ezzel e konfliktushelyzetek mind az alultápláltsághoz, mind az elhízáshoz hozzájárulnak.