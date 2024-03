Modern alkímia – hulladékból arany

Az arany bányászata egyre költségesebb, ráadásul a legtöbb esetben durva környezetpusztítással is jár, ezért ma már nagyobb hangsúlyt helyeznek arra is a szakemberek, hogy az elektronikai hulladékból kivonják az egykori eszközeinkben felhasznált aranyat.

A Zürichi Műszaki Egyetem (ETH Zürich) kutatói ehhez egy igen hatékony és fenntartható módszert alkalmaztak: egy olyan aerogél szivacs volt ebben a segítségükre, amelyet egy élelmiszeripari melléktermékből, tejsavóból kivont protein szálacskákból készítettek. A tesztek során mindössze 20 régi számítógép alaplapból sikerült 450 milligramm 22 karátos aranyat kivonni – ez kb. annyit jelent, hogy nagyjából 200 alaplapból összejön egy jegygyűrűre való arany.

A savóból készült aerogél pehelykönnyű anyag. Forrás: ETH Zurich / Mohammad Peydayesh

Az elektronikai hulladékokból a fémek és más értékes nyersanyagok kivonásával eddig is próbálkoztunk már, ám az ehhez használt folyamatok legtöbbje az aranybányászathoz hasonlóan erősen mérgező anyagok használatához kötött. Most ennél jóval kíméletesebb módon sikerült kinyerni. A savóból kivont fehérjeszálakból először is egy aerogéljellegű szivacsot készítettek. Az elektronikai hulladékban keverten lévő fémeket feloldották savban, ott ennek hatására fémionok keletkeztek. A szivacsot ebbe az ionokat tartalmazó keverékbe mártva az aranyionok beletapadtak annak fehérjeszálaiba. Bár más fémionok is bele-beletapadnak, ám a legtöbb arany lesz. A kapott 22 karátos arany azt jelenti, hogy a fém 91,6 százalékos tisztaságú (a 24 karátos lenne a színarany).

Az aerogél, ami már megszívta magát arannyal. Forrás: Peydayesh M et al. Advanced Materials 2024

A szivacsba betapadt aranyat azután úgy tudták kinyerni, hogy felhevítették a szivacsot, ettől először kis aranypelyhecskék jöttek létre, majd ezeket fokozatosan egyre nagyobb rögökké olvasztották egybe.

A kutatók további munkájukkal e módszert szeretnék úgy továbbfejleszteni, hogy az mielőbb piacra kerülhessen. Bár a legfőbb „alapanyag” az elektronikai hulladék e módszerhez, teljesen jól meg lehet oldani vele például a mikrocsipgyártás, vagy az aranyozás során keletkező ipari hulladék aranytartalmának kivonását is. Azt is megvizsgálják majd a kutatók, hogy a tejsavón kívül van-e más élelmiszeripari melléktermék vagy hulladék, ami ehhez hasonlóan alkalmas lehet a fehérjeszálacskákból felépített szivacshoz.