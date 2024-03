Zsírszövet a nyomtatható bőr titka

Egy baleset olyan sérülésekkel járhat, amelyek gyógyulását követően szinte a felismerhetetlenségig eltorzulhat az arc, s ez azok számára is traumatikus, akik egyébként nem tükörre költik a jövedelmük javát. Az ilyen sérülések nyomain ugyan lehet javítani utólagos beavatkozásokkal, ám például a hiányzó bőr és elveszített hajas fejbőr pótlása problémát jelent.

A Pennsylvania Állami Egyetem kutatói számoltak be a fejlesztésekről, amelyekkel a hegek nélküli, szép bőrfelületet lehet majd létrehozni a rekonstrukciós műtétek során. A kutatók úgy találták, hogy ehhez a kulcs a zsírszövet lehet, patkányok esetében sikerrel tesztelték az így létrehozott mesterséges bőrt. A módszer hatalmas segítséget jelenthet majd az arcsérültek számára, az így készülő természetes látványú bőrben pedig még hajhagymák, szőrtüszők is lehetnek. A kutatók a Bioactive Materials szakfolyóiratban mutatták be az eljárást.

Bár vékonyka bőrrétegeket már korábban is tudtak 3D bionyomtatással készíteni, ez az első olyan lehetőség, amelyben a műtét közben nyomtathatják és azonnal be is ültethetik a bőr több rétegből felépülő teljes rendszerét, beleértve a bőr legalsó rétegét, a zsíros kötőszövetből álló hipodermiszt. Ezzel a látható hiányok, sebhelyek nélküli, egybefüggő bőrréteg hozható létre. A bőrünk ráadásul úgy működik, ha megvan a hipodermisz és a felső dermisz, akkor a köztük lévő réteg, az epidermisz magától kialakul.

A bőr sematikus felépítése Forrás: Wikimedia Commons

A hipodermisz közvetlenül részt vesz azokban a folyamatokban, amelyek során az őssejtek zsírszövetté átalakulnak, ez pedig létfontosságú számos esetben, köztük a sebgyógyulásban. Emellett a szőrtüszők, a hajnövekedés szempontjából is fontos szerepet kap bőrünk legalsó régiója.

A kísérletekből kiderült, hogy csak akkor működhet ez a folyamat megfelelően, ha egyszerre kerülnek be a zsírsejtek és az őssejtek is. A kutatók a speciális, zsírsejt eredetű anyagokat a többi összetevővel és az őssejtekkel együtt nyomtathatják, közvetlenül a sérülés helyére. A helyreállító beavatkozások természetességének egyelőre csak a haj vagy a szőr hiánya szab határt, ám erre is reménybeli megoldást jelenthet a mostani módszer. A kutatók tovább kombinálhatják a helyreállítást például a csontok 3D nyomtatásával, és még azon is dolgoznak, miként tudják a bőr színét megfelelő árnyalatúvá hangolni. E módszerek a helyreállító, plasztikai műtétekben, bőrgyógyászatban vagy a hajbeültetések esetében is sokkal szebb eredményt ad minden korábbi módszernél.