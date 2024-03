Attenborough fura madara volt az első fogatlan madár

A Field Museum számolt be arról, a Cretaceous Research folyóiratan bemutatott felfedezésről, amelyben az Imparavis attenboroughi nevű fogatlan ősi madárról írtak. E faj, Sir David Attenborough tiszteletére „Attenborough fura madara” nevet kapta a felfedezőktől. Az állat a kréta időszakban, 120-130 millió éve élt a mai Kína területén, és ez az első, már fogmentes csőrű ősmadár.

„Nagy megtiszteltetés, ha az ember nevét megkapja egy ősmaradvány, különösen akkor, ha az ilyen látványos és fontos. Úgy tűnik, összetettebb a madarak múltja, mint tudtuk” – mondta el a felfedezés kapcsán Sir David Attenborough.

A „fura madár” az Enantiornithines csoport tagja volt, ez egykor a madarak legnépesebb csoportja volt, ám e csoport kihalt a többi dinoszaurusszal együtt. Egyelőre nem világos, hogy miért haltak ki ők, és minek köszönhette a fennmaradásukat a másik ág, az Ornithuromorpha tagjai, amely a ma élő madarakhoz elvezetett.

„Ha tennénk egy sétát Északkelet-Kína 120 millió évvel ezelőtti területén, láthattunk volna vörösbegyre vagy kardinálispintyre hasonlító madarakat, ám amint kitátották volna a csőrüket, kiderült volna, hogy fogaik vannak, ha meg a szárnyukat emelték volna fel, láthattuk volna a kicsiny ujjakat rajtuk” – magyarázta Alex Clark, a kutatás egyik résztvevője.

Azonban Attenborough fura madara megtörte ezt a trendet. Eddig úgy véltük, a legkorábbi fogatlan madarak kb. 72 millió éve jelentek meg, a most felfedezett faj viszont ezt vagy 50 millió évvel megelőzte.

New toothless enantiornithean Imparavis attenboroughi: https://t.co/gmmzxh3jHU Chiappeavis is also reinterpreted as toothless. #dinosaurs pic.twitter.com/BSHogPNhrh

— Alberta Claw (@albertonykus) February 27, 2024