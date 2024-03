Fejfájós űrhajósok

Már az Apollo-program óta vannak feljegyzések a fejfájásra panaszkodó űrhajósokról, úgy tűnik, maga az űrutazás válthat ki valamiféle, a migrénhez hasonló tünetegyüttest, fejfájással, fényérzékenységgel, és néha émelygéssel. A jelenség ismert volta ellenére eddig nem született átfogó felmérés az űrhajósok e problémájáról.

Egy újonnan, a Neurology folyóiratban közzé tett kutatási eredmény feltárta, hogy meglepően gyakori a fejfájás az űrhajósok körében akkor is, ha egyébként az adott űrhajós korábban, a Földön nem szenvedett fejfájástól. 24 űrhajós napi rendszerességgel végzett megfigyeléseit elemezték, amelyeket a több hetes űrbéli tartózkodásuk során naplószerűen jegyeztek fel. Emellett 42 másik űrhajós esetében visszamenőlegesen elemezték azok egészségügyi adatait. Az elemzésekből kiderült, hogy az űrutazás első hetében mindennapos jelenség volt a fejfájás, a felmérésben részt vettek szinte kivétel nélkül szenvedtek tőle. Minden esetben a Nemzetközi Űrállomáson dolgozó űrhajósok voltak a felmérés alanyai.

Mikrogravitációban megváltozik a szervezetben a folyadékok áramlása. Emiatt puffad fel az űrhajósok arca – a felvételen ugyanazokat láthatjuk az indítás előtt, illetve egy nappal az űrbe érkezés után. Forrás: NPJ

Nem nagyon csodálkoztak azonban a szakemberek azon, hogy ilyen gyakori a probléma: ha az ember találkozik a mikrogravitációval, számtalan fura dolog zajlik a testében. Például a vér jórészt a törzsbe és a fejbe áramlik, ettől gyakran feldagad az arc, és romlik a látás is. A belső fülben található folyadék, ami az egyensúlyszervünk működését szolgálja, a gravitáció hiányában másképp viselkedik, ez szédelgéshez, émelygéshez, a tengeribetegséghez hasonló érzéshez vezet. Ezekhez a legtöbb esetben pár nap alatt alkalmazkodnak az űrhajósok, de a fejfájással más a helyzet.

A felmérésben részt vett űrhajósok 87 százaléka esetében az egész űrutazás végéig fennállt vagy rendszeresen visszatért a fejfájás, ehhez gyakran társult nyomás az arcüregben, illetve orrdugulás is. Az utólagos felmérésben részt vettek több mint fele számolt be ilyen tünetekről. A szenvedő űrhajósok egy része gyógyszert vett be a fejfájására, más része arra esküdött, hogy alvással vagy épp testmozgással tudta helyreállítani a feje normális állapotát.

A szakemberek úgy gondolják, a fejfájás oka a koponyaűri nyomás fokozódása lehet, amit az okoz, hogy a mikrogravitációban másképp áramlanak a testfolyadékok. Ez azt a tünetet is megmagyarázhatná, amelyet szintén észlelnek az űrhajósok: a szem hátsó részét érő folyadéknyomás hatására bekövetkező látásproblémákét.

Valószínűleg ennél is gyakoribb lehet az űr-fejfájás, csak épp ez egy olyan probléma, amit mindenki nagyon egyéni módon él meg, így elég nehéz róla objektív felmérést végezni. Ráadásul az alanyok amiatt is titkolhatják a fájdalmukat, vagy épp sokkal enyhébbnek vallhatják a valósnál, mert attól tartanak, emiatt eltiltják őket az űrrepüléstől.

A további vizsgálatokban a kutatók szeretnék az űrhajósok egyéb egészségügyi adataival is összevetni a tapasztaltakat, hátha olyasmit is leszűrhetnek belőle, amellyel itt a Földön fejfájástól kínlódókon lehet majd segíteni.