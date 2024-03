Környezetbarát felújítás

Az épületek szigetelése létfontosságú, mind a nyári meleg, mind a téli hideg ellen, hatalmas mennyiségű energiát tudunk vele megtakarítani. Azonban a modern építőanyagokról is tudjuk, hogy jelentős üvegházgáz-kibocsátás köthető hozzájuk. Mit lehet tenni?

Svájcban az ország 2,8 millió épülete felelős az össz energiaigény 40 százalékáért, így a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez elengedhetetlen ezek korszerűsítése. Ráadásul ezen épületek több mint felében még mindig fosszilis energiahordozóval fűtenek. A Zürichi Műszaki Egyetem (ETH Zürich) kutatói és kollégáik hat, felújításra váró ház esetében végeztek modellszámításokat mind a szigetelés, mind a ház fűtési rendszere terén. Olyan házakat választottak ki, amelyek képviselhetik az átlagos svájci épületeket. Egyrészt kiszámították, hogy az egyes felújítási módszerekkel a várható 60 évnyi kifutási idő alatt mennyi üvegházgázt lehet megspórolni.

„A hagyományos szigetelőanyagok gyártása során kibocsátott szén-dioxid igen sok lehet, néha annál is több, mint amennyit az épület felújításával megtakaríthatnánk, így lenullázza a szigetelés pozitív hatásait” – mondta Guillaume Habert professzor. Azonban a megújuló, gyorsan növekvő nyersanyagokból (mint a szalma vagy a kender) készített szigetelés már jóval kedvezőbb az üvegházgáz-kibocsátás szempontjából, és még a növekedésük során elnyelt szén-dioxidot is tárolni fogják az épületbe építve.

A számítások szerint 87 százalékos megtakarítást lehet elérni, elsődlegesen az olaj- vagy gázfűtés fapelletre, hőpumpára cserélésével, ám a környezetbarát szigetelőanyagok is rendkívül fontos tényezőt jelentettek. Szalmabálákkal, kenderből préselt szigetelővel vagy kenderbetonnal ugyan egyelőre kevesen dolgoznak, de leginkább azért, mert információ hiányában nem mernek belevágni. A kutatók most megosztották a számítási eredményeiket az építőipari cégekkel, és készülőben van egy olyan honlap is, ahonnan bárki tájékozódhat majd ezekről a lehetőségekről.