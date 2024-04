Itt követhetjük élőben a hétfői, amerikai napfogyatkozást

Teljes napfogyatkozás figyelhetnek meg a szerencsések Közép- és Észak-Amerika egyes területeiről április 8-án, hétfőn. Az esemény egy viszonylag keskeny sávban lesz látható Mexikóból, az amerikai Texastól Maine-ig, majd Kanada partjai mentén, valamint bizonyos tengeri térségekből.

Teljes napfogyatkozás akkor következik be, amikor a Hold a Nap és a Föld közé kerül, és rövid időre kitakarja a napkorongot, ilyenkor megfigyelhetővé válik csillagunk fehér, külső légköre, az úgynevezett korona. Fontos, hogy a napfogyatkozások helyszíni észlelése során a megfigyelő megfelelő védőeszközt használjon szeme egészségének megóvása érdekében.

Részleges napfogyatkozás hétfőn szinte egész Észak-Amerikában, valamint Közép-Amerikában látható lesz, de egyes dél-amerikai és nyugat-európai régiókból is elcsíphetnek belőle valamennyit. Magyarországról saját szemünkkel semmit sem érzékelhetünk a jelenségből, igaz, a különböző online közvetítéseknek köszönhetően követhetjük majd az eseményeket.

Amennyiben az időjárás kedvezően alakul, a NASA teleszkópok segítségével a napfogyatkozás útvonalának több pontjáról is biztosítani fog élő adást. A tervek szerint a távcsövek több hullámhosszon is végeznek majd megfigyeléseket, az űrhivatal emellett – angolul – szakértőket is meg fog szólaltatni. A közvetítés magyar idő szerint este 7-kor indul majd.

A NASA április 8-án még egy izgalmas online adással készül. Hétfőn, az Atmospheric Perturbations around the Eclipse Path (APEP) misszió keretében három rakétát is felbocsátanak, amiről szintén terveznek közvetíteni este 8:30-tól. A küldetés célja annak vizsgálata, hogy a napfogyatkozás alatt a napsugárzás hirtelen csökkenése hogyan hat a felső légkörre.

Az amerikai űrhivatal mellett további szervezetek is készülnek élő adással, többek között a McDonald Observatory, a Space.com, a Time & Date, az Exploratorium, valamint az NSF. Az előttünk álló napok izgalmas égi jelenségeiről ebben a cikkben írtunk bővebben.