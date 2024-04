Már az anyaméhben eldől, ha balkezesek leszünk

Balkezesnek lenni olyan adottság, ami például egyes sportokban kimondottan előnyös lehet, ám a hétköznapi életben kevésbé. Ma már ugyan kaphatóak balkezesek számára készülő szerszámok, eszközök, de néhány évtizede még nálunk is divat volt a balkezes kisgyerekeket erőszakkal jobb kézre szoktatni. Valószínűleg vannak olyan országok, ahol még ma is megbélyegzik, aki e tekintetben kilóg a tömegből, és napjainkban is rákényszerítik őket a jobb kéz használatára. Erre utal, hogy egyes régiókban csak 2 százalék hivatalosan a balkezesek aránya, míg olyan is van, ahol 14 százalék.

No de miért lesz valaki balkezes?

Már eddig is fény derült számos genetikai okra, nemrégiben egy holland kutatócsoport tárt fel egy újabb összefüggést, több mint 350 ezer fő – bal és jobbkezesek – genetikai adatainak átvizsgálásával, összehasonlításával. Hasonlóan az emberi tulajdonságok jelentős részéhez, a balkezesség sem egyetlen génhez köthető, hanem számos génnel és ezek kombinációval összefüggésbe hozható vele. A kutatást a Nature ismertette.

A most feltárt összefüggés egy fehérjéhez kapcsolódik, amelynek a sejtek belső szerkezetét biztosító mikrotubulusok létrejöttére van hatása. Ezek kialakulását a TUBB4B nevű gén irányítja, amelynek egyik változatát a balkezesekben 2,7-szer gyakrabban lehetett megtalálni, mint a jobbkezesekben.

A mikrotubulusok szerepe különösen fontos azokban a sejtekben, amelyeknek csillóik vannak, ezekből pedig bőven tartalmaz a szervezetünk, gyakorlatilag a folyadékáramlást segítő csillók mindenütt megtalálhatóak.

Ha a csillók nem a megszokott irányba tekerednek, akkor a folyadékáramlás iránya is megváltozik, ez pedig a kutatók szerint az idegi fejlődésre is hatással lehet már embriókorban, befolyásolva azt, hogy melyik lesz az illető domináns agyféltekéje.

A szakértők azt találták, hogy csupán az emberek kissé kevesebb mint 1 százalékában áll fenn ez az ok a balkezesség hátterében, a fejlődést befolyásoló és a balkezességhez vezető változat ugyanakkor segíthet megérteni az idegrendszer fejlődésének ezt a különös esetét. Ahhoz azonban, hogy a balkezesség mögötti genetikai okok mindegyikére fény derüljön, még több alany génjeinek összehasonlító vizsgálataira lenne szükség.