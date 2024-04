Akár 2030-tól elkezdődhet a népesség lassú csökkenése

Nem árulunk el titkot azzal, ha kimondjuk: a Föld rettentően túlnépesedett. Ha mindenki, akit ma rendkívüli szegénység sújt, olyan életszínvonalon élne, mint akár csak mi kelet-európaiak, akkor már rég elfogyott volna minden földi erőforrás. Mindeközben bolygónkon a természet egyre kevesebb és kevesebb helyet kap, és ami még megmaradt, azt is elvesszük apránként, holott a természet azzal segíthetné a létezésünket, hogy számos dolgot megújít, ha hagyunk rá esélyt.

Egy újonnan, a The Lancet folyóiratban közzétett kutatás eredménye szerint azonban talán már 2030-tól elkezdhet fellélegezni a világ, ahogy globálisan a 2,1-es termékenységi arány alá csúszhatunk.

A demográfusok korábban számos becslést végeztek e téren, a korábbi előrejelzések alapján a 2040-es éveket jelölték meg legkorábbi fordulópontként, ám például az ENSZ 2056-ra várta az átállást. Érdemes hozzátenni, hogy már most is számos ország 2,1 alatti értéket mutat: az USA-ban 1,6, Kína vagy Tajvan esetében 1,2 az arányszám.

Azonban, amint azt Christopher Murray, a Washington Egyetem kutatója, a friss tanulmány egyik szerzője elmondta a Science-nek, még ez a 2030-as becslés is konzervatív számítás (magyarul alábecslés) lehet. „Minden egyes évvel egyre világosabban látjuk, hogy a vártnál gyorsabb ütemben csökken a termékenység. Nem csodálkoznék, ha még ennél is gyorsabban játszódnának le az események” – magyarázta a kutató.

Azzal, ha a termékenységi ráta leesik 2,1 alá, még nem fog azonnal csökkenni a világ népessége. Ehhez még egy nagyjából 30 éves időszak szükséges, ezt követően haladja majd meg a halálozás a születések számát.

Még ez is csak egy átlagot jelent, és a világ kétféle utat bejáró országokra szakad (már most is): ahol alacsony a termékenység, illetve ahol magas. Ez utóbbiak esetében a tovább növekvő népesség a fejlődés gátja is lesz, a két csoport közti szakadék pedig tovább mélyül majd.

Érdemes hozzátenni, hogy a gazdag országokra is rengeteg kihívás vár, akár a munkaerőhiány, akár az egészségügy vagy az idősgondozás terén. Míg az emberiség nem áll át egy új, kisebb népességű stabil állapotba, elég sok problémával kell szembenéznünk, ha viszont túljutunk e korszakon, nekünk is és a bolygónknak is jobb lesz.