Digitalizálják a természettudományi gyűjteményeket

A természettudományi múzeumok világszerte rendkívül népszerűek mind a múzeumlátogató nagyközönség, mind a kutatók körében. Maguk a múzeumok számtalan szakértőnek adnak feladatot, nekik köszönhetően ismerhetjük meg, hogy miféle növények, állatok élnek egy helyen, és milyen volt ezek múltbéli elterjedése.

Mivel a gyűjtemények egyes darabjai esetében pontosan ismert, hogy mikor és hol gyűjtötték be őket, ez világszerte elképesztő mennyiségű, tudományos szempontból létfontosságú adatot is jelent. Ma már elég gyakori, hogy e gyűjteményekben fedeznek fel új fajokat, a modern vizsgálatoknak köszönhetően. Emellett abban is nagy a szerepük, hogy a már meglévő példányok segítségével vizsgálható egy-egy faj, vagyis nem kell a természetben újakat befogni kutatások miatt.

A legújabb jó hír e téren Nagy-Britanniából érkezett, ahol a kormány bejelentette, hogy 155 millió fontot adnak a Londoni Természettudományi Múzeumnak (NHM) a brit múzeumi gyűjtemények digitalizálására. A munkákat 2026-tól kezdődően finanszírozza az állam, és 10 éves időtartamra szól a támogatás, ennek segítségével az ország természettudományi gyűjteményeinek nagy része online elérhetővé válik. A munka révén hatalmas összeget, a becslések szerint 2 milliárd fontot takaríthatnak majd meg a természetvédelmi programokban vagy épp az inváziós fajok elleni küzdelemben.

A brit digitalizálási projekt azonban még a hasonló európai programokat is serkentheti a múzeumok közti együttműködésekkel. A digitalizálás során az egyes múzeumi példányok minden rendelkezésre álló adatát rögzítik, és a szakemberek szeretnének olyan fotókat is mellékelni az adatokhoz, amik lehetővé teszik, hogy távolról, vagyis utazás nélkül megvizsgálhassa egy szakember az adott példányt.

A digitális adatokkal persze digitális módszerekkel is lehet dolgozni, ami sok esetben a kutatói munka idejét, a befektetett energiát csökkenti le. A gyorsabban kapott eredmények hatékonyabb intézkedéseket tesznek lehetővé, ez segítheti többek közt a digitalizálás hasznát.

A brit gyűjtemények, az egykori, hatalmas gyarmatbirodalomnak köszönhetően a világ legkiterjedtebb gyűjteményei, ezért világszerte használhatóak lesznek majd az itteni adatok. A már eddig digitalizált adatok segítettek például az aszálynak jobban ellenálló mezőgazdasági haszonnövények kutatásában, vagy épp gyógyászati célú növények keresésében.

A digitális adatok bárki számára hozzáférhetőek lesznek, ez pedig a közös munkákat is elősegíti majd világszerte.