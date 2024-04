Így szabadulhatunk meg a haragtól

A mindennapjainkban gyakran felbosszantanak minket, és ha nem tanuljuk meg, miként léphetünk túl a dühön, leginkább a magunk és a körülöttünk élők életét nehezítjük meg. A Nagojai Egyetem kutatói igen érdekes vizsgálatot folytattak: a harag kezelésének lehetséges, jól működő módszerét keresték. „Gondoltuk, hogy az ötletünkkel a harag egy részét elnyomhatja az ember, ám az nagyon meglepett minket, hogy szinte teljesen képes volt megszüntetni azt” – mondta a kutatást vezető Kavai Nobujuki.

Bár nagyon sokféle olyan módszer van, amelyet a harag, a düh kezelésére használnak, a legtöbb ilyen mögött nem állnak gyakorlati kísérletek. Emellett, ha az embert épp emészti a harag, nehéz is e bevett módszereket elővenni és követni. A most közzé tett kutatást több évi munka előzte meg, amelynek során a leírt szavak és a harag közti kapcsolatot vizsgálták a szakértők. A módszer azon alapul, hogy az ember hangulatát miként befolyásolja, ha konkrét, kézzel fogható tárgyakkal kerül kapcsolatba.

Meglehetősen egyszerű módszerrel megszabadulhatunk a haragtól Forrás: University of Nagoya

A japán kutatók kísérleteik során az alanyoknak a róluk alkotott negatív jellemzést adták át azzal a kéréssel, hogy írják le azokat a gondolataikat, amelyeket egy ilyen, őket rossz fényben feltüntető szöveg kiváltott. A résztvevők dühének szintjét is felmérték. Ezt követően az alanyok egyik felének azt mondták, tegyék egy dossziéba vagy a fiókjukba, és őrizzék meg a saját válaszreakciójuk leírását. A másik csoport tagjaitól azt kérték, tegyék a szöveget egy iratmegsemmisítőbe, vagy gyűrjék össze, és dobják a kukába.

Ezt követően ismételten megmérték az alanyok dühének mértékét. Kiderült, hogy akik megtartották a papírra vetett dühüket, azoké fokozódott is kissé, míg azok, akik fizikailag megszabadultak a leírtaktól, teljesen megbékéltek, a lelkiállapotuk visszaállt a negatív kritika előttire.

Kavai úgy véli, a módszer különösen hasznos lehet azoknak az üzletembereknek, akik gyakran találják magukat stresszes helyzetekben. A haragot hasonlóképp leírhatják, mint egy átlagos emlékeztetőt, majd megszabadulhatnak a papírtól fizikailag is, és ezzel magától a haragtól is.

Japánban van egy különös kulturális hagyomány is: a kijosúi Hijosi-szentély Nagoja központjának közelében egy évente megrendezett fesztiválnak ad otthont. Ennek során az emberek apró korongokat törhetnek össze, e korongok azokat a dolgokat jelképezik, amelyek dühítik őket. A kutatás eredménye azt is megmagyarázza, hogy a fesztivál látogatói miért is éreznek nagy megkönnyebbülést a korongok összetörésével, a fesztivál végén.