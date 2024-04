Hangyák védhetnek meg a kullancsoktól

Valószínűleg nem sokan tudtuk eddig, hogy a kullancsok legfontosabb természetes ellenségei a hangyák, szerencsére azonban maguk a kullancsok tudják. A kanadai Simon Fraser Egyetem kutatói azon dolgoznak, hogy a hangyák feromonjaiból kikeressék azt, amelyet az élősködők érzékelve elkerülik a „hangyaszagú” helyeket.

Egy ilyen anyagból akár testre fújható, hatékony riasztószert is lehetne készíteni, de egy-egy gyakran látogatott területet, például turistautat, kempinget is meg lehetne óvni a kullancsoktól anélkül, hogy az ott élő teljes ízeltlábú-állományt el kellene pusztítani.

A kullancsokkal a legnagyobb probléma az, hogy számos betegséget terjesztenek, s emiatt közellenségnek számítanak. Azonban nem létezik ellenük olyan speciális irtószer, amely csakis rájuk végzetes: amiket ellenük használni szoktak, az minden egyéb ízeltlábút is elpusztít, így a katicát, a méhet és hasonló, az ember számára fontos állatot is.

Mivel a betegségeket terjesztő szerepük miatt fontos a kullancsok ellen védekezni, leginkább a magunkra fújható szerekkel igyekszünk, több-kevesebb sikerrel távol tartani őket. Claire Gooding azt igyekszik feltárni, milyen a kullancsok és természetes ellenségeik viszonya, és miféle módon igyekeznek a kullancsok elkerülni a ragadozóikat.

„Azért döntöttünk a hangyák mellett, mert társas lényként igen széles körben alkalmaznak feromonokat a kommunikációjuk során. Mondhatni, kémiailag zajosak. Ha pedig valamilyen élőlény a világot kémiai vegyületek útján érzékeli, akkor könnyű a jelenlétét leleplezni a feromonjai alapján” – magyarázta Gooding.

A kutatók vizsgálatai arra mutattak rá, hogy a kullancsok akkor is elkerülték a hangyák járta, vagyis a hangyaszagú helyeket, ha azokon maguk a hangyák nem voltak már jelen. Gooding és kollégái sikeresen beazonosították az érintett illatösszetevőket, illetve a rovarok feromontermelő szerveit is. Eztán elkészítették a kullancsriasztó hatású feromonok mesterségesen előállított változatát, és ellenőrizték, hogy erre miként reagált a kullancs: ugyanúgy elkerülte, mint a természetes verziót.

A kutatók most azon dolgoznak, hogy ipari gyártásba kerülhessen a riasztószer, akár testpermetként, akár például a turistautak mentén kiszórható formában, a gyakorlatban alkalmazni is lehessen a felfedezést. A kutatást észak-amerikai hangyák és kullancsok viszonyán végezték el, de ugyanilyen módon kideríthető lehet az is, hogy más földrészek kullancsai ellen milyen hangyaillattal lehet a legjobban védekezni.