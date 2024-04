Űrszemét csapódott egy floridai házba

2021 márciusában egy, már használhatatlan, lecserélt akkumulátorokból álló csomagot dobtak ki a Nemzetközi Űrállomásról – a hulladék mérete miatt nem fért be létező űrjárműbe, ezért csak e módon lehetett tőle megszabadulni. A csomag, amelynek kódjele EP9 volt, nagyjából egy terepjáró tömegének felelt meg.

A NASA akkor azt jelezte, hogy a nikkel-hidrogén akkumulátorokból álló, 2,6 tonnás pakk 2-4 éven át keringhet a Föld körül, majd a légkörbe visszatérve elég. A visszatérés adatait nemrégiben pontosították, és 2024 március elejét jelölték meg várható időpontként, úgy tűnik azonban, hogy az elégés nem volt igazán tökéletes, legalábbis az eddigi jelek erre utalnak – számolt be a Scientific American.

Alejandro Otero, a floridai Naples lakója 2024. március 8-án nem várt dolgot kapott a nyakába – szerencsére nem szó szerint.

A csomag teljes tömege a számítások alapján nem is semmisülhetett meg, Jonathan McDowell szakértő szerint nagyjából fél tonnányi törmeléke elérheti a felszínt.

Hello. Looks like one of those pieces missed Ft Myers and landed in my house in Naples.

Tore through the roof and went thru 2 floors. Almost his my son.

Can you please assist with getting NASA to connect with me? I’ve left messages and emails without a response. pic.twitter.com/Yi29f3EwyV

— Alejandro Otero (@Alejandro0tero) March 15, 2024