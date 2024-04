Különleges műtéteket végeznek a pécsi szakértők

Rendkívül bonyolult, oldalsó-koponyaalapi műtéteket végeznek daganatos betegeken a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (PTE KK) fül-orr-gégészei és idegsebészei – közölte az intézmény az MTI-vel.

A speciális eljárás Magyarországon jelenleg csak a pécsi klinikán érhető el rendszeresen az érintett páciensek számára.

Az oldalsó koponyaalapi elváltozások kezelésében elvégzett összetett operációk hatalmas kihívás elé állítják az orvosokat, hiszen a beavatkozásokhoz komoly szakmai tapasztalatra és felkészültségre van szükség. A kooperáció a fül és a halántékcsont jó-, és rosszindulatú elváltozásait, valamint a kisagy-híd szögleti daganatok különböző típusait kezeli a nemzetközi irányelvek alapján sebészeti és konzervatív módokon. A szakértők több alkalommal hallásrehabilitációt is elvégeztek a műtét során egy különleges eszköz beültetésével, úgy nevezett cochlearis-implantációval.

A sikeres ellátáshoz nélkülözhetetlen személyi és tárgyi feltételek eddig csak korlátozottan vagy egyáltalán nem voltak elérhetők Magyarországon, tavaly év elejétől azonban a PTE KK biztosítja a szakmai stáb rendszeres együttműködését. Eddig 37 sikeres beavatkozást hajtott végre a munkacsoport, a nagyműtétekre pedig kéthetente tudnak sort keríteni.

A pécsi klinikán a komplex műtéti beavatkozás biztonságához sokszor nélkülözhetetlen többcsatornás idegmonitor és navigációs berendezés is rendelkezésre áll, továbbá a műtéti vérzést csökkentő előzetes beavatkozásokat is elvégezhetik. A PTE Klinikai Központ és a munkacsoport a jövőben országos, majd európai regionális ellátó centrumként kívánja elvégezni a műtéteket, valamint egy oldalsó koponyalap-sebészeti magyar és nemzetközi oktatói központ létrehozását is tervezik.