Több mint félmilliárd éve alakult ki a biolumineszcencia

A tengeri állatok egyik legelbűvölőbb tulajdonsága a biolumineszcencia, amely főként a sötét, mély vizek lakóira jellemző, néha kísérteties, néha egyszerűen csak gyönyörű. Egy újonnan közzé tett kutatási eredmény szerint e különleges tulajdonság először a nyolcosztatú virágállatok (korallok) körében alakult ki, legalább 540 millió évvel ezelőtt, számolt be a Smithsonian Intézet.

Az eredmény azt is jelenti, hogy jó 300 millió évvel korábbra tehető a képesség megszületése, mint eddig sejtették a szakemberek. Talán ahhoz is hozzásegíti a kutatókat az eredmény, hogy előbb-utóbb kiderítsék, voltaképp minek köszönhetően jött egyáltalán létre a fénykibocsátás képessége.

A biolumineszcencia, vagyis az a képesség, hogy kémiai reakciók segítségével fényt hozzon létre egy élőlény, legalább 94 alkalommal kialakult az evolúció során, és rengeteg különböző élettevékenységet kísér a vadászattól a szaporodásig. A kutatók azért fordultak most a korallok egy csoportjához, a nyolcosztatú virágállatokhoz, mert ez egy igen ősi állatcsoport, és nagyon gyakori a köreiben a biolumineszcencia. A kutatók néhány éve tárták fel ezen csoport evolúciós családfáját is, ezekre a genetikai alapokon nyugvó adatokra pedig most is szükség volt.

A kutatók többféle statisztikai módszer segítségével is megvizsgálták, hogy a világítani képes virágállatok közös őse mikor élt, és ezek mind egy adathoz vezettek. A kutatók ezen számítások alapján jutottak arra a következtetésre, hogy legalább 540 millió éve köztünk vannak e világítani képes lények.

Valószínű, hogy ezen képesség hozzájárulhatott ahhoz, hogy maga az állatcsoport sikeres, és még mindig több ezer fajjal jelen van bolygónkon.

A világítás képességén túl a vizsgálatok e különleges csoport védelmét is segíthetik. A nyolcosztatú virágállatokat más korallokhoz hasonlóan fenyegeti a klímaváltozás, a szennyeződések, a különféle emberi tevékenységek, mint a halászat vagy a tengerfenék bányászata. Jobban megértve e korallok működését sokkal hatékonyabban tudunk fellépni az őket fenyegető veszélyekkel szemben is.